Casinò Online: giocatore vince una grossa cifra al Crazy Time Game Show

Il fortunato vincitore di un montepremi di ben 220.000€ al rinomato live show Crazy Time è un cittadino di Mazara del Vallo, un incantevole paese della provincia di Trapani in Sicilia.

Questo meraviglioso paese della Sicilia e i suoi abitanti possono festeggiare il fortunato vincitore che è riuscito a conquistare uno dei montepremi più interessanti tra i giochi presenti sui casinò online.

Alessandro di Casinosulweb e conoscitore di lungo corso del mondo dei casinò online, ci racconta la storia per intero.

Crazy Time: una vincita che entra di diritto tra le più cospicue

Il giocatore di Mazara del Vallo è riuscito a ottenere una delle vincite più interessanti e cospicue nel circuito dei casinò online, semplicemente giocando a Crazy Time, un gioco che è stato sviluppato dalla Evolution Gaming, che spesso premia i suoi giocatori, anche se questo attualmente è il montepremi più alto mai vinto.

Questa vincita, infatti, possiamo dire che sia entrata di diritto nella storia dei casinò online italiani.

Per chi non lo conoscesse, Crazy Time è un divertente gioco in diretta che trova spazio nelle sale dei casinò online a livello globale.

Crazy Time, introdotto nel 2020, è una variante del classico gioco della ruota della fortuna, con l’aggiunta di moltiplicatori, collocandosi cosí tra i più popolari game show live, proponendo un gameplay estremamente divertente e coinvolgente.

Il gioco rappresenta la naturale evoluzione di Dream Catcher Live, prendendo in prestito da quest’ultimo e da altri giochi a ruota, moltiplicatori e funzioni bonus ancora più avvincenti.

Come giocare a Crazy Game online?

I game show live, da un lato offrono grande divertimento e dall’altro richiedono un certo grado di disciplina.

Ecco perché prima di iniziare a giocare è importante essere consapevoli del proprio limite e stabilire un budget per ogni sessione di gioco, cercando di non superarlo.

Scommettete solo ciò che ci si può permettere di perdere è molto importante. Infatti, pur essendo un game show live molto divertente, non bisogna dimenticare che si sta giocando contro un casinò che ha un vantaggio matematico nel lungo periodo.

Per giocare a Crazy Time è necessario aprire un conto di gioco in uno dei casinò online che presentano la ruota della fortuna tra le loro proposte. Una volta aperto un conto di gioco si potrà con o senza bonus accedere a Crazy Time e tentare la fortuna!

Dove giocare a Crazy Time?

Crazy Time è presente su numerose piattaforme di casinò online, ognuna con i propri bonus specifici. Per giocare, come anticipato, è necessario avere un conto gioco attivo sulla piattaforma scelta.

Ecco alcuni casinò dove è possibile provare a giocare a Crazy Time:

Starcasinò, nella sezione “casino live” e nell’area “Top Show Games”. Attualmente Starcasinò non offre promozioni dedicate a Crazy Time, ma è possibile utilizzare l’offerta di benvenuto standard pensata per tutti coloro che si iscrivono al casinò. Leovegas permette di giocare a Crazy Time, con promozioni e bonus dedicati, alcuni con validità giornaliera come Live Plus, che offre un bonus del 50% fino a 150€ da utilizzare nella sezione Live. Leovegas offre anche un welcome bonus fino a 2.000€ sui primi 3 depositi. Pokerstars, nonostante sia noto soprattutto agli appassionati di poker, ha recentemente aggiunto Crazy Time al suo casinò. Sisal offre regolarmente bonus e promozioni per i suoi clienti che possono essere utilizzati per una varietà di giochi. Eurobet, un altro importante player nel settore dei giochi online, ha anche Crazy Time nella sua offerta. Eurobet offre un bonus di benvenuto per i nuovi giocatori che potrebbe essere utilizzato per giocare a Crazy Time. Betfair offre Crazy Time nel suo casino live, e anche se non ci sono promozioni specifiche per questo gioco, i nuovi giocatori possono usufruire di un bonus di benvenuto che può essere utilizzato per giocare a Crazy Time. William Hill, uno dei giganti internazionali del gioco d’azzardo, offre Crazy Time nella sezione “Live Casino“. Anche qui, non ci sono promozioni specifiche per Crazy Time, ma i nuovi giocatori possono approfittare di un bonus di benvenuto che può essere utilizzato per giocare a questo e ad altri giochi.

Ricorda sempre di leggere attentamente i termini e le condizioni di ogni bonus e promozione per essere sicuro di capire come funzionano e ottenere il migliore per riuscire a iniziare a giocare con un piccolo vantaggio, come un bonus free money o fan spin.

Come vincere a Crazy Time?

E ora passiamo alla parte che per molti giocatori è considerata la più importante ossia, come massimizzare le probabilità di vincita a Crazy Time? Ebbene, la verità è che, essendo un gioco di fortuna, non esistono strategie infallibili. Tuttavia, ci sono alcune tattiche che possono aiutare a giocare in modo più intelligente.

Un aspetto cruciale da tenere a mente è l’analisi delle statistiche. Crazy Time offre una panoramica delle statistiche dei round recenti.

Queste statistiche possono offrirti un’idea di come si è comportata la ruota recentemente, ma ricorda, ogni giro è indipendente e la ruota non ha “memoria”. Questo significa che i risultati passati non influenzeranno i risultati futuri.

Il concetto di “gestione del bankroll” è un altro elemento chiave. Questa strategia implica la distribuzione delle tue puntate in modo da coprire più settori possibile, adattando le puntate in base alle probabilità dei settori.

Pertanto, puntare di più sui settori con probabilità più elevate e meno su quelli con probabilità più basse può aiutarti a gestire meglio il tuo budget di gioco.

Infine, è importante capire il “payout” di Crazy Time. Questo gioco ha un payout medio del 96%, questo è un aspetto al quanto rilevante che permette di comprendere qual è la percentuale di pagamento della slot. Sicuramente un payout del 96% è tra i più alti nel settore.

Ricorda, tuttavia, che nonostante tutte queste tattiche e consigli, Crazy Time rimane un gioco di fortuna. Questo vuol dire che non si può in alcun modo prevedere in modo sicuro l’andamento del gioco, né è possibile riuscire a realizzare strategie che possano supportare le vincite in modo sicuro.