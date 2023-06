Una lite tra neo-maggiorenni degenerata in tragedia a Casal di Principe, dove un 18enne – Giuseppe Turco – è stato ucciso con almeno otto coltellate in piazza Villa.

È accaduto nella notte.

I FATTI

La vittima è stato ferita con numerose coltellate inferte dall’odierno indagato al termine di una lite, sviluppatasi all’interno di un bar sito nella piazza suindicata, lite verosimilmente originata da motivi sentimentali.

Nelle ore successive al delitto, i Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe su ordine del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Aversa hanno fermato un 20enne per omicidio.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, ci sarebbe stato prima un duro scambio di battute, quindi il coltello estratto per colpire più volte e in modo efferato la vittima.

La giovane vittima, che aveva compiuto 18 anni a gennaio, è stata condotta ormai moribonda dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è deceduta a causa delle gravi ferite riportate che ne hanno compromesso le funzioni respiratorie.

Le attività di indagini si sono immediatamente focalizzate sull’escussione di testi, attività che ha portato alla ricostruzione dell’evento, confermata nelle successive ore dal ritrovamento di indumenti sporchi di sangue all’interno dell’abitazione dell’indagato.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire l’intera dinamica dell’evento occorso, anche con riguardo al movente dell’azione delittuosa.

Un delitto maturato nei luoghi della movida giovanile che ha provocato forte choc nelle due comunità vicine di Casal di Principe e di Villa Literno.

“Quanto è successo ieri sera in Piazza Villa, ci lascia sgomenti, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per mano di un altro giovane, è una di quelle notizie che non vorremo mai sentire. Non conosciamo la dinamica di questo grave fatto di sangue; sappiamo che magistratura e forze dell’ordine stanno lavorando per definire e chiarire le modalità con cui si è arrivato alla tragica conclusione”. A dirlo, il sindaco di Casal di Prrincipe, Renato Natale.

“Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia. Intanto ho già inviato ai responsabili dell’ordine pubblico, che già svolgono un importante lavoro sul territorio, la richiesta di fare un ulteriore sforzo per garantire presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile. Nel contempo ho convocato una riunione straordinaria per lunedì con le organizzazioni giovanili, per riflettere su quanto è avvenuto e verificare la possibilità con la collaborazione di tutti di mettere in campo adeguate iniziative socio culturali in grado di prevenire fenomeni di questo tipo”.

“Un risveglio amarissimo per Villa Literno, in un momento in cui stavamo dando solo buone notizie legate ai lavori legati al Pnrr destinati a cambiare volto al paese. È arrivata l’ora di iniziare a ristrutturare anche socialmente la comunità e concentrarci sui nostri giovani”.

È il commento di sofferenza e angoscia di Valerio Di Fraia, sindaco di Villa Literno, comune del Casertano da cui proveniva il 18enne Giuseppe Turco, ucciso a coltellate nella notte in piazza Villa a Casal di Principe da un ragazzo quasi coetaneo.

“Sono vicino ai genitori di Giuseppe, che stanno affrontando questa tragedia immane, arrivata per ragioni davvero molto futili. Bisogna insegnare ai ragazzi – aggiunge Di Fraia – il valore della vita, che si è un po’ perso; stiamo pensando ai lavori materiali, penso a tutto ciò che rientra nel Pnrr, eppure i nostri giovani sembrano non capire valori fondamentali che a noi sembrano scontati. Giuseppe amava la vita, i genitori sono brave persone e onesti lavoratori (il papà di Giuseppe fa il fabbro, ndr), e non meritavano di affrontare una vicenda del genere”.

“Nessuno sconto per chi continua a insanguinare i nostri territori e per futili motivi, arriva a spezzare giovani vite. Oggi piangiamo un 18enne, Giuseppe Turco, che, secondo le prime indagini, sarebbe stato ucciso da un suo coetaneo al culmine di una lite per una ragazza contesa – lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania -. Il disagio diffuso soprattutto tra i giovani, sempre più schierati in bande di quartiere, va combattuto non solo con l’ulteriore potenziamento di unità di polizia, di controlli e della videosorveglianza – nel solco di un percorso che il Governo di centrodestra ha già avviato anche nei nostri territori – ma pure con una politica che, soprattutto a livello locale, dia risposte in termini di alternative sociali ed educative e con spazi pubblici di sana aggregazione, alla movida selvaggia e criminale. Una dimensione in cui la violenza diventa inevitabilmente un vero e proprio status symbol. Esprimiamo vicinanza alla famiglia di Giuseppe, riposi in pace”.