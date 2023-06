Aversa. Polizia Locale, smantellato il Nucleo Ambientale

Addetti al controllo di sversamenti abusivi da parte di cittadini e ditte; controllo conferimento errato di rifiuti; da oggi tutto questo non ci sarà più.

L’amministrazione comunale del sindaco Golia ha deciso di eliminare il Nucleo Ambientale della Polizia Locale.

“Povera Aversa! La peggiore amministrazione che la nostra città abbia mai avuto si abbatte come una scure su ogni ramo: oggi tocca all’ambiente – dice il consigliere comunale di FdI Aversa, Alfonso Oliva -. Dopo l’ennesimo aumento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, la Tari, dopo che le isole ecologiche sono chiuse da quando i dilettanti allo sbaraglio si sono insediati, correva l’anno 2019, oggi il sindaco cosa fa? Elimina il Nucleo Ecologia della Polizia Municipale istituito dalle passate amministrazioni! Quindi cari aversani indisciplinati, cari commercianti, cari imprenditori che non fate la raccolta differenziata non vi preoccupate: grazie al sindaco Golia non ci saranno più controlli!”.