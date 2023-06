Aversa. Polizia Locale, Innocenti: “Da Cannavale solo polemiche sterili”

“Prometto a me stesso di non intervenire più alle provocazioni del sig. Cannavale, poiché a mio giudizio, non vale una ulteriore replica ed inoltre correrei il rischio così come in tanti mi stanno facendo notare, di dargli effettivamente troppa visibilità”. Così l’assessore Giovanni Innocenti, assessore alla Polizia Municipale controreplica a Pino Cannavale.

“D’altronde non ha senso, e non è nemmeno nel mio stile replicare ad un soggetto che continua a parlare senza cognizione di causa. Non ho capito a che titolo fa attacchi sul lato personale. Adesso dice invece che dovremmo fare ricorso agli straordinari. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il lavoro aggiuntivo va inteso come lavoro supplementare e può essere richiesto solo in ‘presenza di difficoltà organizzative’ concomitanti con imprevedibili assenze di personale, con la caratteristica della occasionalità e per un numero di ore massimo del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi di lavoro non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana”.

“Detto ciò, e qui mi rivolgo alla cittadinanza che invece ha diritto a conoscere la verità e non informazioni distorte, come enunciato nelle mie precedenti dichiarazioni, le attività di controllo sono state intesificate: a tal proposito basta pensare che solo oggi sono state controllate decine di grandi utenze segnalate dal gestore del servizio di igiene urbana”.