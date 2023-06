Aversa. Matricola Zero Zero Uno, da libro ad opera musicale-artistico di scena a San Domenico

Mercoledì 28 giugno ore 20.30 presso la monumentale chiesa di San Domenico ad Aversa, un grande evento musicale ed artistico, con “Matricola Zero Zero Uno, Percorsi di Follia”, opera in forma di concerto, lavoro artistico su libretto del magistrato aversano Nicola Graziano con musica del Maestro Carlo Mormile.

Il progetto di mettere sotto forma scenica il successo editoriale del giudice, che nel libro aveva raccontato la sua reclusione per tre giorni, sotto mentite spoglie nell’allora Ospedale Psichiatrico Giudiziario Filippo Saporito di Aversa, prima che lo stesso venisse poi chiuso e trasformato in carcere a custodia attenuata, nasce da una collaborazione dello stesso Graziano con il Maestro Carlo Mormile e sotto l’egida del Conservatorio San Pietro a Maiella.

A promuovere ed organizzare l’evento Giuseppe Lettieri, promoter culturale e già direttore artistico di tante kermesse e rassegne di spettacolo. “Quando ho visto la prima di questo lavoro- dichiara Lettieri- al Teatro Cilea di Napoli, trattandosi di musica contemporanea ero andato un po’ prevenuto, ma invece ho subito apprezzato, la freschezza, l’armonia, le voci, il lavoro per il libretto ispirato al libro Matricola Zero Zero Uno di Graziano, e liberamente riadattato da “CarusoMillicuso” di Leonardo Bilardi, Manuela Torre e Nicola Graziano che ben si adagia sulla musica frizzante che Mormile ha voluto creare, con momenti anche abbastanza forti, come quelle che definisco le voci urlanti che portano in se tutta la carica dell’angoscia della reclusione e della follia. E devo confessare che ho gradito molto le performance dei cantanti, alcune davvero eccezionali. Al termine dello spettacolo molto apprezzato dal pubblico, il neo direttore del San Pietro a Maiella, l’amico Maestro Gaetano Panariello mi suggerì che bisognava portare questo lavoro ad Aversa, trattandosi di una opera che parla delle città normanna, ed è legata ad un suo prestigioso cittadino. E così nonostante il poco tempo ci siamo dati da fare, spero ora che gli aversani sappiano cogliere l’occasione”.

L’evento vedrà in scena un coro di voci di circa una trentina di elementi, tre voci soliste, ed i musicisti del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli ed in particolare della classe di musica d’insieme jazz del Maestro Giulio Martino e dal coro dello stesso Conservatorio, formato da circa una trentina di voci, e tre solisti, in collaborazione con l’Associazione Collegium Philarmonicum.

“Un lavoro fatto per amore di Aversa – dichiara il magistrato Nicola Graziano – che non poteva non trovare, dopo il successo riscosso al Teatro Cilea, una sua esecuzione nella nostra amata città. Ringrazio S.E. Angelo Spinillo vescovo della Diocesi normanna e il parroco don Clemente Petrillo per averci messo a disposizione una location così bella e particolare come San Domenico. E colgo l’occasione anche per ringraziare tutte le associazioni del territorio che hanno voluto sostenere il progetto, come il Rotary, il Lions, la Fidapa, l’Inner Wheel, il Soroptmist club, i Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, AversaDonna, le Vincenziane di Sant’Agostino 1, Fondazione Meeting del Mare Cultura Religione e Arte, e l’associazione Le Vie della Bellezza. Spero in una forte partecipazione del pubblico anche perché il ricavato avrà un fine benefico, infatti saranno assegnate due borse di studio per il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, che ringrazio sempre per la disponibilità ad affiancarci in questo progetto di arte, musica e testimonianza storica e sociale.”

Per accedere allo spettacolo bisognerà fornirsi di invito con piccolo contributo e il cui ricavato appunto sarà destinato a borse di studio per giovani di talento.