Aversa. Cannavale: “Fare di più con l’ordinario: basta fare i megalomani”

“Credo che in una città come Aversa, il controllo sul territorio deve essere una priorità, il servizio deve essere programmato e continuo, maggiormente di notte fino al mattino presto, negli orari che i vigili, non ancora hanno preso servizio (proprio per questo e necessaria una squadra fatta apposta)”. A dirlo, l’esponente di FdI Aversa, Pino Cannavale.

“Il controllo del territorio non può essere fatto durante gli orari di servizio ordinario, fatti per il controllo della viabilità, della sicurezza ecc. ecc., impegni di grande responsabilità, con un organico molto al di sotto di quelli che servono, significa che viene fatto tutto in maniera superficiale aggravando ancora di più la situazione attuale”.

“Pertanto, in qualità di responsabile provinciale ambiente di FDI, chiedo a tutti gli addetti ai lavori di trovare una soluzione vera e di lasciare perdere le pezze a colori che non servono a nulla. Aversa ha bisogno di essere curata e non di essere abbandonata: vedi il verde pubblico, i parchi, cumuli di immondizia che si trovano ovunque e nessuno fa niente per far fronte al problema. Esistono per contratto le penali, come mai non vengono applicate?

“Mentre voi pensate alla realizzazione dei grandi parchi, noi pensiamo che forse è meglio tenerci in modo decoroso quello che abbiamo”.