Aversa. Bici elettriche a Polizia Locale e dipendenti… tutto fermo

“Il 28 ottobre del 2019 come primo firmatario, unitamente ai consiglieri comunali ‘prima del ribaltone’, all’epoca anche l’attuale assessore alla polizia municipale Giovanni Innocenti, l’attuale assessore alle attività produttive Francesco Sagliocco nonché il vicepresidente della provincia Olga Diana e l’attuale presidente del consiglio comunale Roberto Romano, oltre ai consiglieri Francesco di Palma, Luigi Dello Vicario e Gianluca Golia, abbiamo depositato la mozione per consegnare le decine di bici elettriche alla Polizia Municipale ed ai dipendenti del Comune che fanno servizio esterno. Il consiglio comunale si espresse addirittura all’unanimità purtroppo dopo 3 anni e mezzo come tante altre, è rimasta inevasa e mai eseguita da questa maggioranza”. A dirlo, il consigliere comunale di minoranza – in quota FdI – Alfonso Oliva.

”Ad oggi, questo è lo stato in cui versano circa 40 biciclette elettriche pagate con i soldi dei cittadini aversani arrugginite, con batterie ormai non più funzionanti e ruote logorate dall’inutilizzo. Bisogna porre fine a questo sperpero di denaro pubblico: il sindaco spieghi agli aversani la sua ennesima promessa non mantenuta ed il suo ennesimo sperpero di denaro pubblico a danno della collettività”.