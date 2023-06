Aversa. A San Francesco una doppia data per la musica d’autore

Lunedì 3 e martedì 4 luglio, ore 20:30, ritorna, ad ingresso libero, l’appuntamento con il pianoforte ed i grandi pianisti nella chiesa di San Francesco delle Monache.

Grazie al Summer Concert, appuntamento ormai divenuto consuetudine in città grazie al promoter culturale aversano Giuseppe Lettieri, sponsorizzato dal Ministero dei Beni Culturali e organizzato dall’Orchestra da Camera di Caserta e dal direttore d’orchestra Antonino Cascio, in collaborazione con “Gli Amici di San Francesco” arrivano in città gli astri internazionali del pianoforte.

“Un piacere che si rinnova- dichiara Mariano Di Nardo, presidente dell’associazione Amici di San Francesco- quello di ospitare un evento musicale di caratura internazionale dedicato al pianoforte. Già l’anno scorso furono tre serate molto partecipate di pubblico e per tanto tempo gli amici che parteciparono ci hanno chiesto quando avremmo ripetuto quella iniziativa. Eccoci qua grazie anche all’amico Peppe Lettieri per un appuntamento imperdibile, che servirà anche al nostro sodalizio a sensibilizzare verso una nuova iniziativa che abbiamo lanciato alcuni giorni fa, vale a dire il restauro dell’organo a canne della chiesa, vero gioiello barocco che merita di esser recuperato. Quindi è proprio il caso di dirlo, la Musica che aiuta la Musica”.

Protagonista della prima serata sarà il pianista di origini polacche ma che da anni risiede negli Stati Uniti Kazimierz Brzozowski. La critica lo considera tra gli interpreti migliori al mondo, per chiarezza cristallina e bravura, delle pagine di Chopin. Del resto Brzozowski uno tra i suoi primi concerti da giovanissimo fu proprio a Zelazowa Wola la città natale del geniale compositore polacco. Ha vinto il primo premio al Polish Piano Festival e ha ricevuto riconoscimenti dalla Chopin Society di Varsavia.

Nel luglio 2016 è stato insignito della Medaglia al Merito per la Cultura Polacca assegnata dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia in riconoscimento dei suoi successi artistici. Da anni è professore presso la Wayne State University di Detroit negli U.S.A. ma nel contempo svolge una intensa attività di concertista, che lo porta ad esibirsi in tutti i continenti.

“Sono riuscito a dirottare su Aversa alcuni concerti importanti- dichiara Giuseppe Lettieri- perché se questa è per definizione la città della Musica, nel concreto non può esserla senza le esibizione di grandi musicisti. E dopo il successo di una settimana fa con il concerto partecipatissimo per piano e orchestra tenutosi a San Domenico non potevamo deludere le aspettative. Infatti il musicista che aprirà questa breve ma intensa rassegna, che poi si concluderà a fine luglio, è preceduto dalla sua fama e dagli elogi della critica internazionale per la sua intensa attività pianistica. Dopo il tre luglio, il giorno quattro, sempre a San Francesco, magnifico scrigno d’arte e fede della nostra città, per la cui disponibilità ringrazio sia lo storico ed eccezionale rettore don Pasqualino De Cristofaro, sia l’associazione Amici di San Francesco, sarà sempre Kazimierz Brzozowski che però terrà un recital a quattro mani, con la pianista che nel nome, Tomoko Mack in Brzozowski, non tradisce le sue chiare origini nipponiche, ed è la moglie del pianista polacco. Un amore nato sui tasti bianchi. Insieme faranno un repertorio più ampio che spazia da Mozart ad Astor Piazzolla”.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.