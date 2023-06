Allarme furti a Carinaro: le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi furti o tentati furti che seppure i numeri non evidenziano una situazione allarmante, hanno creato nei cittadini di Carinaro e nell’Agro Aversano uno stato di paura e di disagio.

Nell’ottica di raccogliere e rispondere a tale situazione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Affinito si è adoperata in varie iniziative per prevenire tali eventi criminosi in collaborazione con le forze dell’ordine locali.

“Non posso che essere solidale con i cittadini carinaresi che a giusta ragione chiedono una maggiore sicurezza – ha detto il primo cittadino -. Abbiamo richiesto alle forze dell’ordine un’allerta maggiore sul territorio, infatti recentemente ho avuto già modo di chiedere sia al Commissariato di Aversa che al Comando dei Carabinieri di Marcianise una maggiore presenza di uomini sul nostro comune. Tutti possiamo constatare dell’ottimo lavoro che i rispettivi comandi fanno quotidianamente ma sappiamo anche della mancanza di uomini e mezzi che dispongono”.

“In settimana ho tenuto una riunione online con i sindaci dell’Agro Aversano per organizzare nei prossimi giorni una riunione con i rispettivi comandanti o dirigenti delle forze dell’ordine presenti nei nostri territori per programmare un calendario di azioni preventive. Inoltre giungono notizie dal Prefetto, sempre sensibile ed attento a questi disagi, di una istituzione permanente di un Comitato di Ordine e Sicurezza per l’Agro Aversano”.

Nelle iniziative dei sindaci si è proposto inoltre di chiedere al Ministero dell’Interno, tramite il prefetto, l’intervento dell’Esercito, qualora ne fosse necessario, per ripetere l’operazione Strade Sicure che ha avuto ottimi risultati nel passato.

“Quest’amministrazione – sottolinea Affinito – sta attuando e continuerà ad attuare tutto ciò che è nelle sue possibilità per riportare quella serenità che questi eventi hanno tolto. A breve arriveranno due nuovi Vigili Urbani con contratto a tempo determinato e nei prossimi giorni ci attiveremo per le procedure dei concorsi per dotarci di nuovi dipendenti della polizia municipale”.

E sull’assemblea sul tema sicurezza indetta dai cittadini per domenica 11 giugno, è giusto intervenire.

“Iniziativa lodevole e non posso che essere al fianco di questi eventi che servono a sollevare l’attenzione su temi di ordine pubblico. Con mio dispiacere devo anche sottolineare che tale iniziativa è stata organizzata senza alcun preavviso e/o accordo con l’amministrazione; quando ci è pervenuto l’invito avevo già avvisato gli organizzatore dell’assenza di molti di noi per impegni personali improcrastinabili e che non ci permettono di essere presente in piazza – afferma la fascia tricolore carinarese -. Sarebbe stata una fattiva riunione se la stessa avrebbe previsto non solo la presenza dei cittadini che denunciano i loro disagi, ma sarebbe stata costruttiva con la presenza degli amministratori che avrebbero spiegato le iniziate prese e sarebbe stata ancora più decisiva la presenza delle forze dell’ordine locali. Ci permettiamo quindi di suggerire agli organizzatori di voler ripetere tale evento, coordinando il programma in futuro. Restiamo a disposizione di tutti i cittadini e con le forze dell’ordine andremo avanti nella proposizione di tutto ciò che è nelle nostre competenze atti e programmi di prevenzione di eventi criminosi”.