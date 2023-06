10eLotto, in Campania vinti oltre 62mila euro

Campania in festa grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 3 giugno, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per oltre 62 mila euro: a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, centrato un 9 Oro da 50 mila euro a cui si aggiungono i 6.500 vinti a Napoli, con un 3 Oro, e 6.300 a Pompei, in provincia di Napoli, con un 1 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,65 miliardi di euro in questo 2023.