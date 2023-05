Sandro Passaro è il nuovo allenatore della Virtus Aversa, squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie A2.

Un ritorno nella città normanna per il tecnico che già nella stagione 2017-2018 (col nome di Sigma Aversa) si è seduto sulla panchina del PalaJacazzi, in qualità di vice allenatore (l’head coach era Pasquale Bosco).

Dopo 5 stagioni in giro per l’Italia quindi il 41enne Passaro ritorna in quella che è stata la sua casa per cercare anche di riportare entusiasmo sugli spalti: “Promettiamo impegno, abnegazioni e attaccamento alla maglia. Resteremo sempre attaccati alle partite, ai tifosi doneremo sicuramente tutto ciò che abbiamo. Questa è la nostra più grande responsabilità”.

Ritrova ad Aversa il presidente Sergio Di Meo e il direttore sportivo Alberico Vitullo: “Mi lega a loro una profonda amicizia – dice il neo allenatore della Virtus Aversa – e non nascondo che dal momento dei miei saluti nel 2018 non c’è stato un periodo che non sentissi il presidente o il ds. Ho ricevuto sempre – dice sorridendo – dei messaggi d’amore da Aversa. C’è un rapporto di stima reciproca, questa volta siamo riusciti anche a stringerci la mano per dare il via insieme ad una nuova avventura”. E poi gli obiettivi stagionali: “Partiremo ad agosto per affrontare una stagione che sarà davvero molto impegnativa. Il campionato di A2 è altamente competitivo, non si possono fallire nemmeno i momenti di preparazione. Ad ottobre servirà subito avere una condizione fisica che ci permetta di fare punti. Cercheremo di far emozionare chi verrà a tifare per noi, chiaramente l’obiettivo principale è quello di mantenere la categoria. Una volta ottenuta la salvezza poi proveremo a toglierci altri importanti soddisfazioni”.