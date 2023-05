(VIDEO) Scudetto Napoli, asino dipinto portato in trionfo su un carro

A Napoli, dopo il triplice fischio che ha sancito la fine del match ad Udine, sono partiti i festeggiamenti per tutta la città per il terzo scudetto conquistato. Non tutti sono stati, però, legittimi e civili.

Non è l’unico caso. Sarebbero diversi gli asini e altri animali portati in giro durante la festa.

Come hanno segnalato diversi cittadini al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, e come si vede dall’immagine che alcune pagine social hanno condiviso, un asino, avvolto in una bandiera e col capo dipinto, è stato portato in trionfo tra le strade trasportato su un carretto trainato da un veicolo.

“Festeggiare non è un motivo valido per maltrattare e sfruttare dei poveri animali.”- commenta Borrelli- “Si tratta di un fatto molto grave che abbiamo denunciato alle Autorità e che non intendiamo assolutamente tollerare e lasciarlo impunito. Si tratta di una barbarie inutile, che crea solamente fortissimi stress per gli animali costretti a circolare bardati e impauriti in mezzo alla folla tra urla e schiamazzi”.