Un uomo col volto coperto e avvolto in una bandiera del Napoli entra in una lavanderia a gettoni in via Donnalbina nella zona di Monteoliveto, getta un petardo che esplode in una lavatrice lavatrice e fugge via.

La denuncia dei gestori tramite i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli: «Questo soggetto nel video è entrato e messo un petardo in una lavatrice. Siamo stremati».