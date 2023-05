(VIDEO) Buckingham Palace, cambio guardia a suon di Tina Turner

A qualche giorno dalla scomparsa di Tina Turner continuano gli omaggi all’artista “regina del rock ‘n roll”. Quello più particolare è senz’altro avvenuto a Buckingham Palace a Londra.

Al cambio della guardia, la Band of the Welsh Guards ha suonato “The Best”, il successo più riconoscibile della star datato 1989.

Il brano era tra i preferiti della principessa Diana. A rivelarlo è stato qualche tempo fa William: “Quando nostra madre ci accompagnava a scuola metteva in macchina diversi tipi musica per alleviare la tensione. Un brano che ricordo in maniera particolare è The Best di Tina Turner”.

(Dire)