Viagra e Cialis nell’integratore alimentare: ritirati i lotti

Un integratore alimentare, Epimen Plus, pubblicizzato come naturale ma contenente i principi attivi presenti nei farmaci Viagra e Cialis, ovvero sildenafil e tadanafil, è finito nel mirino del Sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi, o Rasff.

Sono 23, finora, i lotti di cui è stato disposto il ritiro, come riporta l’avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute in cui si raccomanda “di non consumare il prodotto” perché potrebbe provocare rischi per la salute.

Sildenafil e tadanafil sono farmaci indicati comunemente utilizzati per la disfunzione erettile ma possono avere controindicazioni ed effetti collaterali.

Queste “sostanze ad attività farmacologica e, pertanto, non consentite negli integratori alimentari” sono state trovate nel prodotto denominato Epimen Plus, spiega l’avviso del ministero. Il ritiro riguarda la confezione da due capsule da 450 mg, prodotto in Cina ma venduto anche su internet da parte di un’azienda croata.

I 23 lotti coinvolti nella notifica Rasff sono pubblicati nell’apposita sezione “Avvisi di sicurezza alimentare” del sito del ministero. Le capsule Epimen Plus, riporta il sito su cui vengono vendute, sono utilizzate per “migliorare la la soddisfazione sessuale con l’aiuto di principi naturali, senza effetti collaterali”. “Sono costituite da una miscela di estratti vegetali di semi di sofora del Giappone, frutto di melograno, semi di mandorle dolci e corteccia di cannella cinese”.

