Ugl Metalmeccanici Latina: Pio Musilli confermato segretario

Si è tenuto in data odierna il Congresso Provinciale UGL metalmeccanici di Latina alla presenza del Vice segretario nazionale Adelmo Barbarossa che ha anche presieduto e coordinato i lavori, del segretario Prov. le UglM Valter Paradiso e del Vice Segretario Nello Borrelli.

Portando i saluti del Segretario Nazionale della Federazione, Antonio Spera impegnato a celebrare altri congressi sul territorio italiano, Adelmo Barbarossa ha dichiarato che, “fiducia rinnovata al segretario uscente Musilli, in continuità con una fase di evoluzione nella rappresentatività e nella elaborazione politica. Noi siamo in quell’area culturale che oggi deve avere il coraggio di una rappresentanza sindacale e di una proposta alternativa. Il pensiero di un sindacato ‘che costruisce idee’ in una provincia che ‘soffre’ una arretratezza infrastrutturale e nella dinamica degli investimenti. Manca ormai da decenni il ‘sogno’ del grande investimento produttivo legato alla grande industria che distribuisce ricchezza diffusa. Sinora le provincie hanno fatto da comprimarie rispetto ad un perimetro, quello della Capitale Romana che ha fagocitato buona parte degli investimenti. C’è la necessità che Latina debba essere ricompresa in un grande Piano di sviluppo pubblico e privato”.

“Per fare ciò – fa eco il neo segretario Musilli intervenendo – serve sinergia ed un grande processo di sburocratizzazione che agevoli e non ponga sempre difficoltà. La necessità di rappresentanza e partecipazione al disegno comunitario rispetto ad un pensiero dominante sempre più ‘isolato ed individuale’. Bisogna ricominciare a pensare come comunità politica con comportamenti virtuosi entro e fuori dalle aziende per difendere i diritti e costruire nuove tutele per chi non le ha. Noi UglM – conclude – siamo pronti a riconquistare quella giusta centralità di rappresentanza in tutte le realtà industriali metalmeccaniche della provincia di Latina”.