Trentola Ducenta. Opposizione: “fare luce sui conti del Comune ma con numeri alla mano”

“Il sindaco, in un articolo apparso venerdì scorso, ha affermato che bisogna fare chiarezza sui conti del Comune: siamo perfettamente d’accordo ma bisogna farlo con i numeri e non con le sue inutili battute!”. A dirlo, tramite nota stampa, i consiglieri comunali di opposizione Michele Ciocia, Giuliano Pellegrino, Pasquale Davide De marco e Antonio Cantile.

“Il sindaco ha ricordato che la Corte dei Conti ha aperto un’istruttoria sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2015 al 2019: non è così! La Corte dei Conti ha aperto l’istruttoria sui rendiconti degli esercizi finanziari 2018,2019 e 2020,con richiesta di informazioni su quelli del 2021 e 2022. Il sindaco ha inoltr, affermato che l’Amministrazione predisporrà un piano di riequilibrio finanziario per porre rimedio ai guasti del passato! Non è così perché se avesse voluto tutelare davvero gli interessi dei cittadini,avrebbe dovuto predisporlo prima dell’approvazione del rendiconto 2020! Il piano di riequilibrio finanziario che l’Amministrazione vorrebbe predisporre, “per porre rimedio ai guasti finanziari” ha altre motivazioni!”.

“Motivazioni di squilibrio strutturale, afferenti il disavanzo degli esercizi finanziari 2020-2021-2022, accertate e dichiarate dai Revisori dei Conti nella relazione di proposta del piano, approvata dalla maggioranza nella seduta di Consiglio Comunale del 14 Aprile scorso. Noi sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione, senza scendere nei dettagli tecnici, riportiamo il seguente risultato finale e reale dell’attuale situazione debitoria del nostro Comune: Rendiconto 2019 con disavanzo di € 5.940.448,31, approvato dal Commissario Prefettizio; Rendiconti con disavanzo, certificati dai revisori dei conti e approvati da questa Amministrazione: 1) Rendiconto 2020 con disavanzo di € 7.963.629,16 (€ 2.023.180,29 in più rispetto al disavanzo del 2019); 2) Rendiconto 2021 con disavanzo di € 8.464.473,91(€ 500.844.,75 in più rispetto al disavanzo del 2020); 3) Rendiconto 2022 (già approvato dalla G.M.) con disavanzo di € 10.757.453,73(€ 2.292.979,82in più rispetto al disavanzo del 2021)”.

“Come si vede il danno finanziario procurato in soli 3 esercizi finanziari, nonostante l’aumento massimo delle tasse, è stato di 4.817.004,59 (€ 2.023.180,029+€ 500.844,75+€ 2.292.979,82). Tale grave situazione ha indotto l’Amministrazione a non partecipare all’adunanza pubblica, indetta dal Presidente della Corte dei Conti di Napoli per il 27 Aprile 2023, perché non aveva elementi a giustificazione di tale gìà enorme disavanzo, ripetutamente contestato nell’istruttoria dalla Corte dei Conti, che lo ritiene di gran lunga più elevato”.