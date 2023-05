Trentola Ducenta. Conti pubblici, Moderati: “Amministrazione nel pallone”

“Una confusione mai vista, quella a cui abbiamo assistito l’altro giorno al consiglio comunale del 26 Maggio. Il rendiconto approvato nei giorni scorsi ha, di fatto, sconfessato quelli votati in precedenza e confermato le nostre perplessità sulla tenuta dei conti pubblici ad opera di questa maggioranza”. Così, in una nota, il gruppo Moderati per Trentola Ducenta.

“Per questo motivo ho chiesto al segretario comunale di notiziare gli organi competenti affinché si possa fare chiarezza sulla regolarità, o meno, dei documenti contabili dell’Ente per gli anni 2020,2021 e 2022. 1.200.000 euro circa di residui attivi sono stati stralciati definitivamente dal bilancio comunale e nessun consigliere di maggioranza ha avviato una discussione sul punto. Ove ciò non bastasse, abbiamo assistito all’ennesima astensione del gruppo consiliare “rinascita”, sempre più vicino alla maggioranza ‘nei fatti’. È impensabile che il loro capogruppo abbia affermato in consiglio che “loro non denunciano’ quasi a dire che coloro che lo fanno non rendono un servizio al paese. Questo modo di fare ‘politica’ non può rappresentare il rinnovamento tanto auspicato da questa città, anzi richiama logiche politiche ‘negative’ che, in teoria, dovrebbero essere superate. Se tutto questo fosse un film, il titolo più appropriato sarebbe ‘Non ci resta che piangere’”.