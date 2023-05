“Suo nipote ha avuto un incidente e si trova nei guai”, donna vittima di truffa

Una donna era stata contattata da un utente sconosciuto, il quale l’aveva informata che il nipote si trovava nei guai e che per impedire conseguenze spiacevoli avrebbe dovuto consegnare denaro e gioielli ad un suo collaboratore che si sarebbe portato a casa a ritirare i soldi.

A quel punto, in preda al panico, aveva consegnato al sedicente collaboratore tutto l’oro e i gioielli in suo possesso per un valore di circa 5mila euro.

Dopo aver consegnato il denaro e gli oggetti allo sconosciuto, questi si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. È stato quando la vittima si è resa conto di essere stata raggirata che ha avvisato il cognato, il quale ha immediatamente chiesto aiuto alla Polizia di Stato – Questura di Perugia.

Gli agenti, giunti sul posto, dopo aver tranquillizzato la donna e aver constatato che non aveva bisogno delle cure dei sanitari, hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, invitando la vittima a recarsi presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia.

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico finalizzati all’individuazione dell’autore della truffa.