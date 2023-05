Salernitana, la salvezza in Serie A secondo i bookmakers

Attualmente la Salernitana si trova a 15esima in classifica, distante 8 punti dalla zona retrocessione. La squadra allenata da Paulo Sousa non si può certo considerare certa della salvezza, ma i risultati ottenuti fino ad ora, grazie soprattutto alle prestazioni del bomber Dia, su cui molte squadre hanno già gli occhi puntati, fanno sì che ai Granata bastino 2 vittorie per la salvezza matematica.

Se analizziamo la parte destra della classifica (mostrata qui di seguito), infatti, si nota che alla Salernitana servono 5 punti per essere certi di rimanere in A senza dover fare i conti con i risultati di Lecce, Verona, Spezia e Cremonese.

L’attuale classifica Serie A delle squadre a rischio retrocessione:

14. Empoli 38

15. Salernitana 35

16. Lecce 31

17. Verona 30

18. Spezia 27

19. Cremonese 24

20. Sampdoria 17

Ovviamente quello appena descritto è lo scenario più “preventivo” possibile. Infatti, anche in caso di una o addirittura zero vittorie nelle prossime 4 partite, la Salernitana potrebbe comunque centrare la permanenza nella massima serie se le squadre sotto di essa non dovessero portare a casa abbastanza punti necessari al sorpasso in classifica.

I prossima incontri della Salernitana (in maiuscolo le partite in casa):

ATALANTA

Roma

UDINESE

Cremonese

Non sorprende, quindi, che tra le squadre ancora a rischio retrocessione, la Salernitana è quella meno a rischio, almeno sulla carta. A prova di ciò, se si analizzano le quote offerte dai siti scommesse online riguardo alla retrocessione in B, si nota come la Salernitana non venga nemmeno quotata.

Un segno, questo, che ben fa sperare i tifosi di Salerno nel vedere la propria squadra giocare la prossima stagione di Serie A 2023/24.