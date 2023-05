Real Aversa, incontro tra il sindaco e il principe Emanuele Filiberto

45 minuti per parlare dello stadio e del futuro del calcio ad aversa. Sono questi gli argomenti dell’incontro tra il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia oggi pomeriggio nella sala consiliare.

Emanuele Filiberto di Savoia, nei giorni scorsi, ha ufficializzato l’acquisto della franchigia normanna tramite la sua Casa Reale Holding che controlla anche il Savoia Calcio.

All’incontro erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Roberto Romano, l’assessore Marco Girone e la consigliera comunale Federica Turco mentre ill Principe era accompagnato dall’avvocato Mario Griffo e Nazario Matachione.

La proprietà del Principe ha espresso il desiderio di poter usufruire della struttura dello stadio Bisceglia a tempo pieno e ha garantito una squadra ambiziosa con innesti di qualità per poter affrontare la prossima serie D (in attesa dei play-out) e proiettare la città su palcoscenici più ambiti.

Il sindaco Golia, dal canto suo, ha riferito di una convocazione dell’attuale gestione del campo sportivo per chiedere la massima collaborazione.

“Nel salutare e ringraziare la nuova dirigenza del Real Agro Aversa ho espresso soddisfazione sottolineando che oggi è stato un evento storico per la città in quanto, nonostante i numerosi sforzi dei vari presidenti che si sono succeduti, la Città di Aversa non ha mai avuto un progetto calcistico così lungimirante – ha detto Roberto Romano -. Lo sappiamo che la tradizione ad Aversa è stata sempre ad appannaggio della pallavolo militante nelle massime serie e quindi ha un seguito maggiore rispetto al calcio, ma non è detto che si possa tentare, anche alla luce di uno sviluppo che questa Città sta vivendo sia sotto il profilo imprenditoriale che culturale e sociale, con l’aiuto di sponsor e con la professionalità di questa società si possa fare veramente cose positive. Sogniamo tutti un futuro roseo e un derby con il Napoli. Chissà se non si realizzi”.

Prossimo incontro il 14 giugno, quando le due parti si ritroveranno di nuovo per capire se si potrà fare calcio ad Aversa.