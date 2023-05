“Quando s’alza il vento”: a SMCV la presentazione del libro di Grazia Caputo

Attesa e fermento per la presentazione, in anteprima assoluta, del libro “Quando s’alza il vento”, della scrittrice 31enne Grazia Caputo, nativa di Capua ma residente a Recale, in provincia di Caserta.

L’evento è in calendario per martedì 30 maggio, alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale di Santa Maria Capua Vetere “F.Pezzella”.

L’happening ricade nella prestigiosa rassegna culturale “Teatri di Lettura”, giunta alla sua seconda edizione.

La scelta della presentazione del promettente lavoro della giovane e talentuosa autrice ha ricevuto immediatamente il placet del curatore della sala lettura della citata biblioteca, Vincenzo Oliviero.

Questi, d’intesa con l’assessorato alla cultura, di cui è titolare la dottoressa Anna Maria Ferriero, sempre più apprezzato per la pregevolezza delle iniziative che ne stanno scandendo la virtuosa gestione, ha dato corso a tutti i necessari adempimenti organizzativi che culmineranno con la manifestazione del 30 maggio corrente.

“Quando s’alza il vento” è il racconto di un viaggio, quello di Bryanna con un gruppo di ragazzi sulle Montagne Rocciose, sullo sfondo di uno dei panorami più suggestivi degli Stati Uniti, uniti dalla voglia di avventure a contatto con la natura.

Bryanna è la più “anziana” del gruppo e vive le varie attività con uno spirito tale da mettersi in gioco e dimostrare d’essere all’altezza delle varie prove che i protagonisti si ritrovano ad affrontare.

Complici i giorni di isolamento in gruppo, complici le attività e la vicinanza tra i protagonisti, Bryanna si scontrerà con le severe dinamiche derivanti dai comportamenti dei compagni di viaggio, che la segnano nell’animo, mentre la traccia più profonda e inaspetta verrà lasciata da una passione che la attraversa come uno tsunami per l’intrigante Eliza.

Tutto ciò che vive in quei giorni, e tutto ciò che prova attraverso la fiamma di quell’amore capace di toglierle il sonno e la fame, la porteranno allo scontro con la realtà che la circonda e che sempre di più metterà in luce la repressione, le esigenze di etichettature e le frustrazioni capaci di corrompere le emozioni, di cui le persone sono fatte.

Una costruzione letteraria scorrevole e dinamica, capace di proiettare, con i molti dialoghi, in una lettura quasi cinematografica dei luoghi descritti e degli eventi, che faranno da scenario fortemente evocativo delle dinamiche tra i personaggi, disegnati come attori orbitanti intorno al fuoco centrale delle due protagoniste.

Grazia Caputo, editor di professione e scrittrice per passione, tratteggia un’opera perfettamente costruita, che ne risalta l’adamantino talento letterario, tanto da catapultare nella ristretta rosa dei migliori scrittori emergenti italiani.

In dialogo con l’autrice la consulente editoriale Stefania Sparaco dello studio Dante&Ipazia, mentre toccherá all’attrice Anna de Vincenzo dare voce e cuore a Bryanna recitando alcune parti accompagnata dalla colonna sonora di pezzi di Blondie e Prince.

Tanta la curiosità degli operatori del comparto culturale e degli appassionati di lettura, per un’opera che cattura sia per la trama avvincente, che per lo stile di scrittura, asciutto e godibile.