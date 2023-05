Protesta blocca il traffico, agenti scortano bimbo in ospedale

Sta accompagnando il figlio piccolo a fare la dialisi nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ma rimane bloccato nel traffico della statale Domiziana causato dalla protesta degli allevatori: è successo oggi, all’altezza del comune di Mondragone.

Pericolo scampato per il bimbo che è riuscito comunque ad arrivare in tempo in ospedale grazie alla Polizia Locale: su disposizione del comandante della Municipale di Mondragone David Bonuglia, infatti, una pattuglia si è affiancata all’auto con a bordo padre e figlio per scortarla fino a destinazione, consentendo al piccolo di non mancare all’importante appuntamento con i medici.

(ANSA)