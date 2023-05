Problema sicurezza, le proposte di SiAmo Aversa: “Collaborazione forze dell’ordine – comunità”

“La sicurezza pubblica è un tema che tocca da vicino la vita di ogni cittadino. Purtroppo, nella nostra amata città, stiamo assistendo a un aumento preoccupante della criminalità e della sensazione di insicurezza tra i nostri concittadini”. È l’allarme lanciato da Francesco Di Palma e Massimo Palazzo, rappresentanti del Movimento Politico-Culturale, SIAMO AVERSA.

”È giunto il momento di affrontare con determinazione questa situazione e di prendere misure decisive per garantire la sicurezza di tutti i residenti. Vogliamo presentare una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza pubblica e abbiamo pertanto sviluppato dei punti chiave, su tre principali aree di intervento”.

Tali proposte saranno portate in consiglio comunale dal consigliere comunale Francesco Di Palma.

“Collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità:

• Sosteniamo l’istituzione di comitati di quartiere e il potenziamento dei programmi di volontariato per promuovere una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità.

• Chiediamo la creazione di una piattaforma online per la segnalazione anonima dei reati, al fine di incoraggiare i cittadini a partecipare attivamente nella prevenzione e risoluzione dei crimini.

Implementazione di tecnologie avanzate per la sicurezza:

• Proponiamo l’installazione di telecamere di sorveglianza ad alta definizione in punti strategici della città, in modo da deterrere i potenziali criminali e fornire prove utili alle eventuali indagini da parte delle forze dell’ordine.

• Chiediamo lo sviluppo di un sistema di analisi dei dati per individuare i pattern criminali e prevedere le aree a maggior rischio, in modo da poter concentrare le risorse di polizia in modo più efficace.

Promozione di programmi di prevenzione :

• Sosteniamo l’implementazione di programmi educativi nelle scuole e nelle comunità, volti a sensibilizzare i giovani sui pericoli della criminalità e a promuovere uno stile di vita sano e rispettoso delle leggi.

• Potenziare i servizi di emergenza, garantendo risorse sufficienti per una risposta tempestiva e professionale in situazioni di pericolo.

Riteniamo che l’implementazione di queste proposte possa rappresentare un piccolo passo significativo verso il miglioramento della sicurezza pubblica nella nostra città”.

”Siamo pronti a offrire il nostro pieno sostegno e collaborazione attiva nel processo di realizzazione di tali misure, poiché crediamo che la sicurezza debba essere una priorità comune aldilà delle appartenenze politiche”.