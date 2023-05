Panico al Moscati di Aversa: rissa e minacce

Prima la rissa all’accesso del pronto soccorso, poi le minacce nei confronti di medici ed infermieri in servizio. E’ quanto accadto all’interno dell’ospedale Moscati di Aversa.

Nella giornata di ieri 2 maggio 2023 intorno alle ore 22,00 circa le GPG della Cosmopol di turno venivano allertate per una rissa per futili motivi che avveniva sulla rampa di accesso che porta al pronto soccorso tra un energumeno ed alcune persone. Lo stesso individuo in stato alterato si portava all’interno del pronto soccorso iniziando a importunare due delle infermiere di turno con gesti volgari e parolacce il tutto in presenza di anziani e bambini in attesa di essere visitati.

L’uomo in modo istantaneo si inoltrava all’interno di una stanza interrompendo l’operato di un dottore di turno che stava visitando minacciandolo verbalmente.

Nell’immediatezza le guardie giurate intervenivano prontamente ad evitare il peggio bloccando e allontanando il soggetto salvaguardando l’incolumità del personale medico e infermieristico.

Successivamente gli stessi allertavano la polizia di stato che giunta sul posto provvedeva all’arresto dell’individuo già noto alle forze dell’ordine complimentandosi con le guardie giurate per l’ottimo lavoro svolto.