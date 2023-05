Panico al Jambo: feriti nel fuggi fuggi generale

Un fuggi fuggi generale dal centro commerciale Jambo1 a Trentola Ducenta forse causato da uno scoppio di un petardo o simili.

Momenti di paura quelli vissuti nel tardi pomeriggio di ieri tanto far scattare un fuggi fuggi personale.

Se da prime testimonianze non erano emersi feriti, quest’oggi una famiglia ci ha contattato e ha voluto raccontare quei minuti di terrore.

“Io, mia moglie N.D insieme a mia figlia T.A eravamo andati al Jambo per mangiare un gelato, quando all’improvviso sentito uno scoppio, inizia il panico. Un fuggi fuggi generale. Tutti correvano e scappavano come degli indiavolati tanto da travolgere mia moglie insieme alla bambina. Soccorsi immediatamente, li ho portati al Pronto Soccorso di Aversa. Mia moglie ha avuto 30 giorni di prognosi per: frattura del collo chirurgico dell’omero dx con distacco del trochite dx, mentre mia figlia 7 giorni di prognosi per contusione alla mandibola essendo caduta con la faccia a terra”.

Intanto, al momento, sono in corso le indagini dei Carabinieri per capire l’esatta dinamica dei fatti.