Mangia cioccolata alla marijuana: ricoverata

Finisce in ospedale per aver mangiato una tavoletta di cioccolato alla marijuana che si era preparata da sola in casa. E’ quanto accaduto ad una donna di 44 anni, di Giussano, in provincia di Monza.

I sanitari del 118 e i carabinieri sono intervenuti a casa sua, l’altro ieri, su richiesta dell’anziana madre.

Quando sono entrati nel suo appartamento, la 44enne era a terra, dolorante e in preda a forti allucinazioni.

Trasportata in ospedale la donna, con precedenti per spaccio, è stata ricoverata in ospedale, dove ha spiegato di aver mangiato una tavoletta intera di cioccolata “stupefacente”.

Dopo una notte in osservazione è stata dimessa.