Lavoro nero ad Aversa: blitz Polizia Locale – Asl

La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli unitamente alla dott.ssa Pezone e dott.ssa Di Caprio del Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro Asl Caserta hanno ispezionato alcune attività.

In particolare in una attività sono state identificate 14 persone tra titolari e dipendenti, due lavoratori sono risultati essere in servizio a nero, alcuni non essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti per legge.

Il titolare della società da cui dipendevano i lavoratori e’ stato denunciato per sfruttamento dei lavoratori e segnalato agli organi preposti per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali