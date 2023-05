Incendio fabbrica Carinaro: installate centraline Arpac

E’ andato avanti per tutto il weekend l’intervento dei Vigili del Fuoco per sedare il rogo esploso sabato nel polo tessile situato nella zona industriale di Carinaro dove è rimasto ferito anche un vigili del fuoco.

La puzza di bruciato ha causato qualche disagio tanto far scattare l’allarme tra i cittadini che hanno chiesto immediata risposta. Per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Affinato ha chiesto l’intervento dell’Arpac. I tecnici dell’agenzia regionale ambientale, giunti sul posto, hanno provveduto ad installare le centraline per il controllo della qualità dell’aria.

I dati precisi arriveranno solo nei prossimi giorni ma da una prima ricognizione si tratta di fumo con una bassissima concentrazione di diossina. Non ci dovrebbero essere quindi ricadute nè per l’aria nè per le colture.