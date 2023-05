In travaglio bloccata nel traffico: scortata in ospedale dalla Polizia

Si trovava in auto con il marito, bloccati nel traffico di via Medaglie d’Oro, quanto è iniziato il travaglio. Il futuro padre vista la situazione chiedeva aiuto chiamando il 113.

L’operatore della Sala Operativa della Questura di Belliuno capita la problematica, vista la vicinanza di una Volante (si trovava in quel momento in via Vittorio Veneto) e valutato che un’ambulanza ci avrebbe impiegato più tempo, inviava la sua pattuglia a sirene spiegate verso il Ponte degli Alpini per aprire un varco nel traffico alla coppia di futuri genitori avvisando nel contempo il pronto soccorso dell’ospedale di Belluno dell’imminente arrivo.

Così facendo la partoriente giungeva in brevissimo tempo in ospedale dove veniva immediatamente presa in carico da personale sanitario ed accompagnata in sala parto.