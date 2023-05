Furto in appartamento, anziano ferito alla testa con bastone

Si introducono in una villa per compiere un furto.

Durante la fuga incontrano lungo la loro strada un residente della zona, attratto dal suono dell’allarme automatico, e non esitano a colpirlo con un bastone.

È caccia ai ladri dopo l’episodio verificatosi a Pompei (Napoli). Ad indagare sono i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e della stazione di Pompei, che nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti in via Provinciale Fontanelle per un colpo commesso in un’abitazione.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sconosciuti avrebbero compiuto un furto in una villa dalla quale i proprietari si erano momentaneamente allontanati.

Messi in fuga dall’antifurto, i malviventi avrebbero colpito uno dei vicini sceso in strada perché attirato dal suono dell’allarme. Per colpire il malcapitato, un uomo di 75 anni, avrebbero utilizzato un bastone. La vittima, ferita alla testa, è stata medicata sul posto dal 118.

L’indagine mira ora a chiarire la dinamica dei fatti, nel tentativo di identificare i responsabili.

(ANSA)