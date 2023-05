Debate, il ‘Fermi’ porta Aversa alla gara nazionale di lingua inglese

Il liceo Scientifico ‘E. Fermi’ di Aversa è tra le dodici scuole italiane giunte ai quarti di finale dei campionati nazionali di Debate in lingua inglese che si stanno tenendo a Marina di Massa.

Si è partiti il 2 maggio e si terminerà il 6 dello stesso mese dopo dure selezioni che hanno visto coinvolte in diverse fasi oltre 120 scuole italiane.

Il dibattito è una metodologia didattica inserita in ‘Avanguardie educative’, progetto di ricerca-azione promosso da Indire per le iniziative di innovazione nella scuola italiana.

La dirigente del liceo Fermi, la professoressa Adriana Mincione, crede fortemente nella sperimentazione didattica: “La scuola è una palestra per gli studenti e anche per i docenti: la ricerca e la sperimentazione in ambiente di apprendimento sono linfa vitale per la scuola di oggi affinché essa si ponga come fabbrica di idee, officina del cambiamento, palestra di crescita. E in un mondo che cambia velocemente, noi anche cambiamo per crescere come scuola insieme ai nostri studenti’.

La professoressa Elena Prezioso, coordinatrice del dipartimento di Filosofia del liceo Fermi è una instancabile sostenitrice dell’utilità del debate nella didattica della scuola. Il debate competitivo è una metodologia per acquisire competenze trasversali e che favorisce il confronto tra due squadre di studenti che dibattono un tema dato dal docente ponendosi in due campi contrapposti. Il dibattito è una discussione formale con regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione e di elaborazione critica. Ma il debate può essere anche formativo, inserito nelle metodologie didattiche con giochi di confronto innovativi; sia attraverso il debate competitivo che formativo gli studenti sono allenati a sviluppare il pensiero critico, a non fossilizzarsi su opinioni personali, ad arricchire il proprio bagaglio di competenze e a sviluppare competenze di public speaking.

“Insieme ai colleghi del dipartimento di Storia e Filosofia e di Inglese – ha detto la professoressa Prezioso – abbiamo lavorato per offrire ai nostri studenti corsi pomeridiani di debate in Italiano e in Inglese, solo quest’anno abbiamo formato circa 90 studenti in 30 ore di lavoro pomeridiano, abbiamo organizzato incontri di dibattito con altre scuole campane, partecipiamo a gare e campionati in cui i nostri ragazzi possano aprirsi ad altre realtà e possano mettere in gioco le loro competenze in un’ottica di miglioramento continuo”.

La squadra di Debate in lingua inglese del liceo Fermi di Aversa è composta da quattro debaters scelti tra gli studenti di ogni indirizzo: Carlo Cirillo, Michele Felaco e Nicola Pascale saranno i debater principali e studiano al CAIE. Il quarto debater, specialista in ricerche è Francesco Taglialatela, studente del percorso Scienze Applicate. La coach della squadra in lingua inglese è la professoressa Elena Donadio, che da quest’anno si è dedicata al debate competitivo.

“Il Debate è un bel modo di fare scuola, anzi, è Scuola con la S maiuscola”, ha affermato Carlo Cirillo, primo debater. Ha poi aggiunto Nicola Pascale, terzo debater della squadra: “É un bel modo per far interessare i ragazzi alla scuola e personalmente, mi sta aiutando a superare l’ansia di parlare in pubblico”.