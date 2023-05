‘Data Felix’, a Caserta il più grande e avanzato data center del Sud Italia 

Un gruppo di professionisti e imprenditori campani è lieto di annunciare l’imminente apertura di “Data Felix DF01”, il primo data center per cloud e colocation nella regione Campania e il più grande e avanzato nel Sud Italia.

Realizzato in una posizione strategica centrale a Caserta, questa struttura all’avanguardia si propone come punto di riferimento per la trasformazione digitale, la migrazione verso il cloud e per i servizi di colocation per aziende, pubbliche amministrazioni, partner IT, operatori di telecomunicazioni e content provider.

“Data Felix DF01″ si distingue per la sua posizione privilegiata nel cuore di un’area altamente produttiva e densamente popolata, con una distanza inferiore a 20 km da vari distretti industriali e poli logistici, servendo una popolazione di oltre 4 milioni di persone entro un raggio di soli 40 km. Situato a Caserta, a meno di 25 minuti da Napoli e dall’aeroporto di Capodichino (NAP), è facilmente accessibile in auto e tramite i principali mezzi di trasporto. È stato progettato e costruito rispettando i più elevati standard di settore, con caratteristiche di sicurezza, ridondanza e affidabilità corrispondenti al TIER III+ (o RATING III+).

L’offerta di servizi comprende soluzioni di cloud privato e ibrido, Virtual Data Center dedicato, server dedicati e colocation. I clienti avranno la possibilità di ospitare i propri server e rack all’interno del data center, con potenze fino a 50 kW, per carichi di lavoro ad alta intensità come l’HPC (High-Performance Computing) e l’intelligenza artificiale. Inoltre, sono disponibili aree dedicate fino a 50 mq e 100 kW di potenza, e personale specializzato per progettare e implementare soluzioni di Disaster Recovery e Business Continuity. Grazie alla vicinanza fisica, è possibile garantire latenze ridotte, fino al 50%.

Il data center occupa un’ampia struttura dedicata di oltre 1300 mq, con 500 mq di sale dati, altamente sicure e controllate, e 200 mq di uffici. La struttura è in grado di ospitare carichi IT fino a oltre 1 megawatt di potenza, utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, dispone di due carrier room, distanti fra loro e separate fisicamente dalle sale dati.

Data Felix è il primo data center campano di tipo “carrier neutral”, connesso con diversi operatori, su percorsi di fibre ottiche diversificati e ridondanti, e ospiterà il POP di un importante Internet Exchange italiano.

Per garantire la massima sicurezza, è protetto da diversi livelli di sicurezza fisica e logica, tra cui sistemi di videosorveglianza, controllo degli accessi con autenticazione a due fattori, sistemi antintrusione e presidio di vigilanza 24 ore su 24.

L’alimentazione della struttura è completamente ridondata, con quadri e gruppi di continuità duplicati e separati da pareti REI120, garantendo due linee di alimentazione indipendenti per le sale dati. L’impianto di raffreddamento è basato su sistemi ad acqua ad alta efficienza, con tecnologia di “free cooling” che sfrutta l’aria esterna per ridurre il consumo di energia elettrica. Anche questi sistemi sono ridondati e dotati di doppia alimentazione.

Infine, il data center è dotato di rilevatori di fumo e calore e di un sistema automatico di spegnimento basato su gas inerti (IG55), che in caso di incendio vengono introdotti nelle

sale dati grazie a ugelli silenziati di nuova generazione, per proteggere server e dischi meccanici da potenziali danni e per proteggere tutta l’infrastruttura critica.

“Data Felix rappresenta un passo avanti significativo per l’ecosistema digitale del Sud Italia“, ha dichiarato Francesco Taurino, ideatore del progetto e CTO dell’azienda. “Con la nostra vasta gamma di servizi e grazie a questa infrastruttura all’avanguardia, siamo pronti ad accogliere aziende, partner IT e operatori, fornendo loro un ambiente sicuro, affidabile e altamente performante per le loro esigenze di colocation, elaborazione dati e servizi cloud”.

Per ulteriori informazioni su Data Felix e i servizi offerti, visitare il sito web www.datafelix.it