Come funziona davvero la sigaretta elettronica?

Lo svapo è la nuova tendenza del momento. Si presenta come un’alternativa al fumo combusto delle sigarette tradizionali, e la sigaretta elettronica è lo strumento principale in cui identificare questo trend in continua crescita.

Andando oltre qualsiasi perplessità sulla sua diffusione, è il caso di analizzare con obiettività il funzionamento della e-cig.

Le componenti della sigaretta elettronica

Al di là della grande varietà di marche e brand che è possibile trovare sul mercato, una sigaretta elettronica, sia essa usa e getta o tradizionale, è composta dalle stesse parti, che interagiscono tra loro allo stesso modo. All'interno di una struttura simile, esistono tuttavia vari abbinamenti e diverse opzioni che è possibile adottare, per un'esperienza di svapo più personale e potenzialmente appagante.

L’atomizzatore

Il drip tip attiva la vaporizzazione del liquido dell’e-cig, rendendo possibile lo svapo. Alcuni di questi componenti sono attivabili mediante pulsante, mentre altri si attivano tramite aspirazione, ricalcando l’esperienza del “tiro” di una sigaretta tradizionale.

La cartuccia

Il tank è quella parte della sigaretta elettronica che contiene il liquido da vaporizzare. Questo liquidi, disponibile in una grande quantità di sapori e aromi, bagna uno stoppino di cotone, vicino alla resistenza che si attiva insieme all’atomizzatore. I sapori e gli aromi disponibili per le e-cig variano da quelli più tabaccosi, a quelli più cremosi o fruttati, agrumati e leggeri. Alcuni di questi contengono percentuali di nicotina, rendendosi ideali per un passaggio meno netto tra il fumo di sigaretta e lo svapo da sigaretta elettronica.

La batteria

Infine, la box mod contiene la batteria, necessaria all’attivazione della sigaretta elettronica. Anche in questo caso, si tratta di una componente modificabile e ricaricabile, al pari della cartuccia di e-liquid necessaria per lo svapo. Molti dei modelli più recenti permettono anche di visualizzare in tempo reale il livello di carica della batteria, permettendo di ricaricare il dispositivo senza mai restare a corto di energia.

I dispositivi usa-e-getta

Vale adesso la pena specificare che è possibile sperimentare lo svapo anche tramite le e-cig usa e getta. Questi sono dispositivi pensati per avvicinare gli utenti alla pratica dello svapo e scoprire se questa si adatta ai loro gusti o obiettivi, quale può essere quello di smettere di fumare.

In questo genere di apparecchi, il blocco contenente tutte le componenti è unico: la batteria non può essere ricaricata e la cartuccia di e-liquid non può essere cambiata. Il prodotto va ovviamente smaltito correttamente dopo il suo utilizzo, che è limitato a un numero circoscritto di puff. In questo senso, è difficile stabilire la durata effettiva di una sigaretta elettronica usa-e-getta, perché il numero di puff può esaurirsi velocemente se si svapa in maniera continuativa, o più lentamente se si usa il dispositivo con moderazione.

In conclusione, la sigaretta elettronica è oggi l’alternativa principale al fumo combusto di sigaretta. Il dispositivo è formato da componenti che si integrano tra loro dando la possibilità di svapare e gustare sapori sempre diversi, in base al proprio gusto e alle proprie abitudini.