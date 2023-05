Champions League ed Europa League, semifinali in chiaro tv

‘La semifinale della UEFA Champions League tra Milan e Inter dovrà essere trasmessa in chiaro’. Lo aveva precisato l’Agcom in una nota.

E’ così stato. Secondo “l’articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi – si spiega -, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La Delibera Lista eventi comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, anche ‘la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane’ […] per questo motivo Amazon Prime Video ha attivato la procedura di cessione a condizioni eque”.

Prime Video ha annunciato che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita di UEFA Champions League tra Milan e Inter in Italia sia su Prime Video che sul canale in chiaro di Sky TV8, dando così a tutti gli appassionati di calcio in Italia la possibilità di godere della copertura in diretta di Prime Video, eccezionalmente distribuita anche in chiaro sul canale TV8 di Sky per lo storico match in programma mercoledì 10 maggio.

Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci sarnno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi anche in chiaro su TV8.

La telecronaca di Milan – Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Dopo la Champions League, anche la semifinale di Europa League che coinvolge la Juventus e una con in campo la Roma saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, oltre che sulle piattaforme a pagamento Sky e DAZN. L’accordo segue il provvedimento dell’Agcom.

Rai1 trasmetterà l’11 maggio 2023 la gara di andata delle semifinali del secondo torneo continentale Juventus vs Siviglia, mentre il 18 maggio andrà in scena la partita di ritorno Bayer Leverkusen vs Roma.

Giovedì 11 maggio, appuntamento quindi anche in chiaro alle ore 21 su Rai 1 con la diretta dallo Juventus Stadium con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordocampo per le interviste di Alessandra D’Angiò. Il collegamento con Torino sulla prima rete di stato generalista inizierà alle 20:35 con lo studio di presentazione direttamente in campo con Marco Lollobrigida, Marco Tardelli e Daniele Adani.

Poi, giovedì 20 maggio, la rete ammiraglia seguirà la trasferta in terra tedesca della Roma di Mourinho con la telecronaca a partire dalle ore 21 di Stefano Bizzotto e Daniele Adani e le interviste da bordocampo di Tiziana Alla. Anche in questa occasione, dalle 20:35 il prepartita curata da Simona Rolandi con Antonio Di Gennaroe Sebino Nela.