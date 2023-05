‘Cavallo di ritorno’ per uno smartphone: fermato

Nel pomeriggio di ieri, presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Firenze, perveniva una richiesta di aiuto da parte di un fiorentino che riferiva di essere stato contattato da uno sconosciuto il quale, venuto in possesso del telefono cellulare della moglie (che ne ha denunciato il furto avvenuto nel corso della mattinata), gli chiedeva la somma di € 100,00 a titolo di riscatto.

Nella circostanza lo sconosciuto indicava piazza Indipendenza quale luogo dello scambio, da effettuare entro pochi minuti. Appreso quanto sopra veniva attivato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Firenze che dopo aver preso contatti con la vittima, rapidamente predisponeva un servizio di osservazione che avrebbe monitorato l’incontro con lo sconosciuto e il successivo scambio per poi bloccare il reo.

Nelle fasi immediatamente antecedenti all’incontro, lo sconosciuto con insistenza contattava il denunciante poiché voleva subito il denaro.

Giunto in piazza Indipendenza, il richiedente, che attendeva seduto su una panchina in compagnia della moglie, scorgeva un uomo dirigersi verso di loro in sella ad una bicicletta.

Appurato che fosse l’uomo che deteneva il telefono, veniva effettuato lo scambio a seguito del quale i militari in borghese del nucleo operativo bloccavano immediatamente l’uomo recuperando telefono e denaro che venivano restituiti ai legittimi proprietari.

Il fermato, filippino 44enne, regolare sul territorio nazionale, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria denunciata quale provento di furto nel settembre 2018, per la quale l’uomo dovrà altresì rispondere del reato di ricettazione oltre a quello di estorsione contestato in flagranza.

L’arrestato, al termine degli atti di rito, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.