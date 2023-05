Blitz Carabinieri nel rione Bronx: pusher incensurati in manette

Nuova piazza di spaccio, nuovi volti. In manette due incensurati di 20 e 21 anni, entrambi di Caivano.

I carabinieri della stazione locale li hanno sorpresi nel “Bronx”, un rione popolare dal soprannome evocativo. Il loro ruolo era quello di vedette, il loro atteggiamento guardingo.

Erano in strada e addosso nascondevano 40 dosi di eroina e 3 di cocaina. Non hanno fatto in tempo a scappare che i militari hanno bloccato ogni via di fuga. Sono ora in attesa di giudizio.