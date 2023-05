Aversa. Via Cirigliano chiusa: traffico in tilt

Trafficata come le altre, via Cirigliano (dietro alla zona ospedaliera) è l’arteria parallela alla provinciale Aversa-Melito, utilizzata da moltissimi automobilisti per superare gli ingorghi.



Chi viene dall’area a nord di Napoli o vuole recarsi lì, utilizza questa strada. Stamattina la stessa risultava chiusa e pertanto centinaia di automobilisti aversani e non, sono stati costretti a tornare indietro.

Via Cirigliano è l’arteria stradale di Aversa, alternativa a via Gramsci per l’ingresso in città per chi proviene da Sud e proprio per questo è molto trafficata: negli ultimi anni è sempre stata sulla ‘bocca di tutti’ per via delle condizioni in cui versava presentandosi con veri e propri crateri.

Lo scorso 18 aprile è parte il restyling. A dare la notizia il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Marco Villano. L’opera che costerà 2,5 milioni di euro con espropri per allargare la strada che avrà anche una pista ciclabile.