Aversa. ’Prop Jommelli’, lo spray realizzato nel laboratorio di scienze del liceo Jommelli

Se è vero che squadra vincente non si cambia, il Liceo Statale Jommelli , scende in campo per il secondo anno consecutivo segnando come al solito goals da champion. Come da tradizione, infatti, il team guidato dalla prof.ssa Lucia Rostan e coadiuvato dall’esperienza, dalla professionalità e soprattutto dalla disponibilita’del dott. Raffaele De Paola, titolare dell’omonima farmacia, specialista in preparazioni galeniche, realizza un altro prodotto di largo utilizzo, lo spray alla propoli, utilissimo per l’igiene e il benessere del cavo orale, ottimo rimedio naturale per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Il progetto, supportato dalla DS Emilia Tornincasa e dalla fattiva collaborazione della DSGA Marianna Dell’Avrersana, ha visto coinvolte le docenti Rosa Giannetti in qualità di tutor, Anna Oliva in qualita’ di valutatrice e una vasta platea di alunni provenienti da tutti gli indirizzi del polo Liceale.

L’iniziativa, mirata alla produzione dello spray alla propoli, ha avuto come ulteriore finalità quella di utilizzare il laboratorio di chimica, gli strumenti e i materiali di cui l’istituto è dotato.

Come nell’anno scolastico precedente, con la realizzazione del disinfettate “Jommelli in Gel”, anche quest’anno si è attuato il learning by doing attraverso la realizzazione di un apprendimento in situazione significativo ai fini dell’acquisizione delle competenze scientifiche e della ricerca azione applicata.

Durante la prima fase del progetto sono state illustrate le buone regole di sicurezza e comportamento per un approccio adeguato allo studio dei fenomeni scientifici.



Successivamente sono state presentate le materie prime dal punto di vista scientifico, i reagenti, gli strumenti, i materiali e le reazioni chimiche necessarie per la realizzazione dello spray, per poi concludere , con una visita guidata presso l’azienda di apicoltura “Il Miele del Re” in provincia di Caserta.

Grande successo ha riscosso lo spray Prop Jommelli, il cui packaging, ideato e realizzato completamente dagli studenti stessi, richiama l’ape, protagonista indiscussa della formazione di questo prodigioso prodotto che, le stesse, usano per dinfettare le cellette dell’alveare che ospiteranno le future api.Ancora una volta il Liceo Jommelli, grazie alla passione e dedizione dei docenti, si impone come faro che illumina le menti dei discenti entusiasmandoli e stimolandoli a superare quelle barriere immaginarie che troppo spesso bloccano i giovani d’oggi.