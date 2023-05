Aversa. ‘Parco Pozzi abbandonato’: la denuncia del M5S

Una denuncia sullo stato di abbandono del Parco Pozzi che si unisce alla voce dei cittadini nel chiedere un intervento urgente per ripristinare e rendere sicuro un importante luogo di aggregazione e svago. A farla è il Movimento 5 Stelle di Aversa.

“Non possiamo accettare che un patrimonio cittadino così significativo venga trascurato e privato dei suoi potenziali benefici. Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di investire nella riqualificazione delle aree verdi, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile per tutti i cittadini. I parchi pubblici sono luoghi di incontro, di socializzazione e di sviluppo del senso di comunità, e devono essere preservati e curati nel migliore dei modi”.

“Il Parco Pozzi è un’importante risorsa per la nostra comunità dedicata alle famiglie, ai bambini e agli amanti dello sport all’aperto, che versa in uno stato di abbandono allarmante – dicono dal movimento -. L’erba alta, i giochi per bambini inservibili e l’assenza di manutenzione generale hanno reso impossibile godere appieno di questo spazio, che dovrebbe essere un luogo di svago e di aggregazione per i cittadini nonché di vanto per la nostra comunità. Come molte aree verdi pubbliche della città, il Parco Pozzi è destinato a offrire una soluzione di qualità per coloro che cercano un luogo sicuro per trascorrere del tempo all’aria aperta, praticare sport e intrattenersi in modo salutare. Tuttavia, la sua attuale condizione rappresenta una grande delusione per la comunità locale”.

“I giochi per bambini, che dovrebbero essere un punto di attrazione per le famiglie, sono in uno stato di degrado e non sono sicuri per l’uso. È particolarmente preoccupante che i giochi destinati ai bambini disabili siano anch’essi fuori uso, limitando così l’accesso all’intrattenimento e alla socializzazione per i più piccoli che hanno bisogni speciali. Addirittura il campo di calcetto presente nel parco non è fruibile in quanto manca una delle due porte. È altresì allarmante che non sia presente alcun servizio di sorveglianza per garantire la sicurezza delle persone che frequentano il parco: non è raro vedere sfrecciare monopattini ad alta velocità così come motorini con grandissimo rischio per tutti i presenti nel parco stesso. I servizi igienici, puntualmente abbandonati a se stessi, sporchi e inservibili se non, purtroppo, da chi è alla ricerca di un posto riservato per fare uso di sostenze stupefacenti”.

“Il Parco Pozzi rappresenta l’unico polmone verde della nostra città e la sua condizione attuale è un riflesso del grande disinteresse verso lo sviluppo di spazi verdi sicuri e accoglienti per i cittadini. Inoltre, è importante sottolineare che il Parco Pozzi non è soltanto un luogo per chi pratica sport all’aperto, ma rappresenta anche un punto di ritrovo per molte altre persone. È un’oasi verde dove coloro che hanno un cane possono portarlo a fare una piacevole passeggiata nell’area appositamente dedicata, promuovendo l’esercizio fisico e il benessere degli animali domestici. Il parco offre un ambiente tranquillo e rilassante per chi desidera leggere un libro all’ombra di un albero, lontano dalla frenesia della vita quotidiana. Questi momenti di quiete e contemplazione sono essenziali per la salute mentale e per favorire una maggiore connessione con la natura. Pertanto, il ripristino e la cura del Parco Pozzi non andranno solo a beneficio di coloro che praticano sport e delle famiglie con bambini, ma miglioreranno anche la qualità della vita di tutti coloro che cercano un luogo sereno per trascorrere del tempo all’aria aperta. Ogni individuo dovrebbe avere la possibilità di godere degli innumerevoli benefici offerti da un parco ben curato e sicuro”.

“Invitiamo le istituzioni a stanziare i fondi necessari per effettuare interventi di manutenzione, pulizia e riparazione delle aree danneggiate del parco. È fondamentale garantire che le attrezzature per i bambini siano sicure, funzionanti e accessibili a tutti, compresi i bambini con disabilità. Inoltre, chiediamo l’installazione di un servizio di sorveglianza adeguato per garantire la sicurezza dei visitatori del parco. È necessario mantenere in buono stato l’area del campo di calcetto e di pallacanestro, in modo che siano adatti alla pratica sportiva. A tal proposito, si propone di recintarli, per evitare che i palloni da gioco escano dalle aree sportive, rischiando di colpire le persone di passaggio nelle loro immediate vicinanze. La nostra comunità merita di avere spazi pubblici di qualità, che promuovano la socializzazione, l’attività fisica e il benessere generale. Il Parco Pozzi ha un enorme potenziale per diventare un luogo vivace e accogliente per tutte le persone che lo frequentano. Investire nella sua riabilitazione e manutenzione non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma contribuirà anche a creare un senso di orgoglio e appartenenza nella nostra comunità”.

“Facciamo appello a una presa di coscienza immediata e ad azioni concrete per ripristinare il Parco Pozzi. La nostra comunità merita spazi verdi accoglienti e ben tenuti. È comprensibile che i cittadini siano stanchi di passerelle politiche e promesse non mantenute riguardo la situazione del Parco Pozzi. È importante sottolineare che il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato una particolare attenzione a queste tematiche, mettendo in primo piano la difesa e la valorizzazione degli spazi pubblici per il benessere della comunità. Il Movimento 5 Stelle di Aversa si impegna a portare avanti la lotta per garantire che i cittadini abbiano spazi verdi adeguati e sicuri in cui vivere, giocare e rilassarsi. Siamo pronti a collaborare con le autorità locali e con la comunità cittadina per individuare soluzioni concrete e implementare azioni efficaci per il ripristino del Parco Pozzi. Chiediamo trasparenza, responsabilità e un impegno concreto da parte delle istituzioni locali affinché il Parco Pozzi non resti solo un simbolo di promesse vuote, ma diventi una testimonianza tangibile dell’attenzione e del sostegno dedicati alla nostra comunità”.

I cittadini meritano una gestione adeguata e responsabile degli spazi pubblici, che favorisca la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti. Il Movimento 5 Stelle di Aversa si impegna a portare avanti questa battaglia, affinché il Parco Pozzi e altri parchi cittadini siano restituiti alla comunità come luoghi di gioia, condivisione e benessere per tutti.