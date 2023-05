Aversa. Palasport area fiera settimanale: maggioranza diserta incontro coi commercianti

Nella totale indifferenza della maggioranza, stante le assenze strategiche di sindaco, vicesindaco ed assessore al commercio e del dirigente dell’UTC.

Si è tenuta in aula consiliare la commissione attività produttive avente come oggetto il progetto di costruzione di un palasport in via De Nicola all’interno dell’area che ospita la fiera settimanale.

A presiedere la commissione, il presidente Eugenia D’angelo, i componenti Alfonso Oliva, Francesco Di Palma nonché il consigliere presidente della commissione trasparenza Gianluca Golia, il funzionario avv. Nerone ed una foltissima delegazione dei commercianti. Assente la il sindaco, vicesindaco ed assessore al commercio e del dirigente dell’utc.

Un incontro quello di quest’oggi al fine di comprendere innanzitutto la ratio per la quale l’amministrazione Golia ha deciso di costruire una struttura sportiva all’interno della fiera settimanale senza alcun confronto con le associazioni di settore e la commissione attività produttive.

“Non è dato sapere ove verra collocata la struttura all’interno dell’area – fanno sapere i commercianti -, come saranno redistribuiti gli spazi e le corsie di emergenza, come potranno coesistere Io stesso giorno il mercato ed una manifestazione sportiva”.

Per i consiglieri “grosse sono le perplessità nei confronti di chi ha prima posto in essere la pista ciclabile a via Magenta e poi l’ha lasciata incompleta. È evidente una carenza di istruttoria ed una gravissima mancanza di rispetto istituzionale nei confronti dei componenti la commissione. Una giunta miope che pensa solo a macinare incarichi ed appalti”.