Ad Aversa la grande musica con Vanvitelli

Sulle “note” e sulle tracce di Vanvitelli nella città normanna. Il progetto promosso dal Ministero della Cultura, con la Reggia di Caserta, l’Unesco, l’associazione Iervolino, approda ad Aversa, grazie alla collaborazione tra il promoter culturale Giuseppe Lettieri e il Maestro Antonino Cascio, con il patrocinio della Diocesi di Aversa, il Conpasuni (Centro di Pastorale Universitaria) e la collaborazione di prestigiose associazioni come il Club Unesco per la provincia di Caserta, il Fai, Fondo Ambiente Italiano delegazione Aversa, AversaDonna, e Dimensione Cultura che edita il periodico Nerosubianco.

“Ringrazio il Maestro Cascio e la direttrice della Reggia di Caserta l’architetto Tiziana Maffei- dichiara Giuseppe Lettieri- per l’opportunità data alla città di Aversa nell’ospitare una manifestazione di così alto livello, per omaggiare il grande architetto Luigi Vanvitelli, autore di uno dei più grandi capolavori mondiali nella storia dell’architettura, appunto la Reggia, ma la cui presenza fu viva nella nostra provincia ed in particolare nella nostra antica città normanna. Doveroso poi ringraziare per il supporto le associazioni del territorio, dal Fai, con la responsabile professoressa Maria Giovanna Pezone ad AversaDonna con la presidente Milena Gordon, e Dimensione Cultura con Nicola De Chiara, tra l’altro mio editore. Senza dimenticare don Mario Vaccaro, responsabile del Conpasuni e S.E. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa sempre sensibile ad iniziative culturali e musicali di alto profilo. Inoltre, e spero di non dimenticare nessuno, anche i sacerdoti, Padre Igor, della comunità ucraina per la chiesa di Sant’Agostino, e con lui anche don Carmine Schiavone della Caritas, don Michele Salato per la SS.Trinità e don Clemente Petrillo per San Domenico che hanno dato la disponibilità ad ospitare i tre eventi. Quindi a partire dal giorno venerdì 19 Maggio, si inizia con il primo concerto nella chiesa di Sant’Agostino. Gli altri due incontri concerto ci saranno il 9 giugno alla SS.Trinità e il 23 Giugno a San Domenico. Ogni concerto sarà preceduto da una breve introduzione con esperti ed appassionati, per parlare, della presenza vanvitelliana in città. L’orario per tutti e tre gli eventi è alle 20.30. Oltre l’orchestra ospiteremo tre solisti internazionali. L’ingresso è libero”.

Il primo appuntamento del 19 maggio sarà dunque a Sant’Agostino, chiesa che ha una chiara impronta vanvitelliana e che da alcuni anni è affidata alla comunità ucraina di rito ortodosso, guidata da padre Igor. Ad aprire la serata, la professoressa Jolanda Capriglione, presidente del Club Unesco per la provincia di Caserta, che parlerà di “Vanvitelli ad Aversa”.

Con l’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio, ci sarà il solista Carlo Torlontano con il suo corno delle Alpi ed eseguiranno musiche di Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Zimmerman e Leopold Koželuh.

“Sarà davvero una serata particolare- aggiunge Lettieri- da non perdere. In primis perché molti non conoscono questa chiesa quasi nascosta che è vero gioiellino d’arte, sia per la presenza della vulcanica professoressa Capriglione che ci condurrà con la sua eloquenza in un breve ma esaustivo approccio con il Vanvitelli aversano. Inoltre credo che mai ad Aversa si sia tenuto un concerto con il Corno delle Alpi, uno strumento molto particolare di grandi dimensioni che anche io non ho mai visto suonare dal vivo. Se poi a tutto ciò aggiungiamo che a suonarlo arriva nella città normanna il Maestro Carlo Torlontano uno dei più grandi solisti al mondo, che ha tenuto concerti nei più prestigiosi teatri e collaborato con orchestre ed istituzioni musicali come la Filarmonica di Berlino, quella di San Pietroburgo ed il Mozarteum di Salisburgo, che lo ha invitato anche per le celebrazioni mozartiane, allora credo proprio che chi ama la musica, quella con la emme maiuscola, venerdì non possa mancare.”

La chiesa di Sant’Agostino è adiacente l’ingresso posteriore della Caritas e vi si accede alle spalle della chiesa di San Nicola.

Per il parcheggio si consigliano le vicine piazza Marconi e piazza Crispi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.