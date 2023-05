Aversa. Feste patronali ‘limitate’, Comitato Madonna Casaluce replica a Don Patriciello

“Ci dissociamo dalla nomea ‘camorristi’“. E’ in sintesi il comunicato del Comitato Festeggiamenti Madonna di Casaluce di Aversa nel replicare alle parole di Don Patriciello.

Secondo il parroco di Caivano, sotto scorta che da anni si batte contro la criminalità organizzata, quel manifesto “rasenta il parlare camorristico di cui il nostro popolo è stanco e nauseato”.

Immediata è stata la replica dei portantini con un lungo comunicato:

“Rimaniamo stupiti dalle parole espresse da don Patriciello, il quale ci ha definiti camorristi. Ci dissociamo da questa nomea, forse lei non sa che nel comitato, tra i portantini e tutto ciò che circonda questa festa patronale, vi sono persone che indossano la divisa, i quali ogni giorno combattono contro la camorra e delinquenza, persone che lavorano umilmente svegliandosi la mattina presto spaccandosi la schiena per portare un salario sudato sperando di arrivare a fine mese.

Queste persone che lei ha definito camorristi, dopo una giornata di lavoro, con fede e sacrificio, portano a spalla il trono contenente l’immagine di Maria. La domanda che ci poniamo e questa: perchè tanto fastidio? Come mai è stata ridotta la processione? Chi ha spinto a tutto ciò? Queste sono le domande che ci poniamo e che si pongono i fedeli. Detto ciò una riflessione la dobbiamo fare un po tutti parte religiosa e civile.

E’ vero, il vecchio comunicato lascia libera interpretazione sulle cose scritte, forse non capito da chi legge. Il nostro è stato un comunicato di “Rabbia”, una manifestazione secolare che pian piano vediamo porre al termine (basti pensare alla processione del santo patrono nella quale ogni congrega portava con sè il simulacro, una scenografia da brividi, per non parlare della famosa frase che ognuno pronunciava: “Quann’ vir e sant argient e furnut a pruciussion”). Ora non vogliamo che venga pronunciata la frase “E furnut a pruciussion”. Molti fedeli aspettano quei giorni per vedere la processione (E’ vero uno può dire: basta che il fedele va in chiesa e rende onori alla Madonna); non è la stessa cosa, è tradizione. Vediamo solo la presenza dei sacerdoti e del Vescovo nel momento della traslazione e del ritiro l’ultimo giorno. Sarebbe bello che Sua Eccellenza e i sacerdoti vivessero con i portantini e i fedeli il pellegrinatio Marie.

Le idee, i pensieri ne sono tanti, siamo aperti a modificare le le direttive per far si che tale manifestazione di fede non finisca come già annunciato in precedenza, trovando solo muro dalle autorità. Questa è la domanda principale alla quale non sappiamo dare risposta, come mai qualcuno vuole che tutto ciò giunga al termine? Come mai queste secolari processioni stanno svanendo? Perchè le autorità religiose vogliono che finisca tutto ciò?

Ci sono altri aspetti importanti che nessuno ne parla. Le famose “tariffe” che molti sacerdoti chiedono per ricevere i sacramenti. La diocesi vieta il pagamento o cosidetta quota per i sacramenti, ma di questo nessuno ne parla, giustamente i panni sporchi si lavano in famiglia. L’offerte dei sacramenti devono essere libere, a piacere cosi da evitare inutili litigi tra fedeli e sacerdoti come accaduto qualche tempo fa.

Detto ciò ribadiamo che siamo aperti ad un confronto con le autorità religiose, ribadiamo che secolare processione rimanga di 7 giorni come da tempo si fa. Siamo pronti come comitato a dimostrare senza pretese i nostri carichi pendenti per dimostrare che nessuno di noi è camorrista.

Siamo e resteremo sempre contro alla camorra.

Ci dispiace che una semplice “protesta” ha creato scalpore agli occhi delle autorità religiose.

Ribadiamo, la nostra è una contestazione pacifica e nessuna minaccia nei confronti del Vescovo Spinillo.

Siamo aperti ad un confronto con le autorità religiose per chiarire qualsiasi aspetto legato alla solenne processione e altro.

Confidiamo nella bontà delle autorità religiose nella speranza che la tanto attesa processione di Maria SS. di Casaluce non giunga al termine.

15\05\2023

IN FEDE,

IL COMITATO