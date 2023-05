Auto, finalmente abolito il superbollo

Qual è il costo del superbollo?

L’importo del superbollo è di 20 euro per ciascun kW che eccede i 185 kW per un veicolo nuovo, ma con l’aumentare degli anni di anzianità hai diritto alle seguenti riduzioni:

al 60% dopo cinque anni dalla data di costruzione

dalla data di costruzione al 30% dopo dieci anni dalla data di costruzione

dalla data di costruzione al 15% dopo quindici anni dalla data di costruzione

e non è più dovuto decorsi venti anni dalla data di costruzione.

I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

In assenza della data di costruzione, si considera la più vecchia tra l’eventuale data di immatricolazione all’estero e la data di immatricolazione in Italia (articolo 63 c. 1 legge n. 342/2000).

Per esempio, l’importo dell’addizionale erariale di un veicolo costruito (o immatricolato) nel 2016 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022, al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2027 e al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2032. Il superbollo non sarà più dovuto dal 1° gennaio 2037.

Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Pertanto, in caso di prima immatricolazione, l’addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

Non sono previste ulteriori riduzioni del superbollo, nemmeno nel caso in cui si goda di una determinata riduzione per il bollo auto.