Alluvione Emilia Romagna, sconti da Unieuro: ressa e proteste

File all’ingresso per decine di metri, code di automobili fuori dal parcheggio, e non mancano momenti di tensione: c’è chi protesta perché non è riuscito ad entrare. E’ quello che sta accadendo da domenica ad oggi nelle sedi di rivendita romagnole di Unieuro.

A scatenare le vendite è l’iniziativa straordinaria di sconti avviata nei punti vendita delle aree alluvionate: Lugo, Faenza, Forlì, Cesena. Rimini Misano Adriatico, Ravenna, Savignano sul rubicone e l’affiliato a Gambettola.

LA LOCANDINA DI UNIEURO

“Fino al 28 maggio 2023– si legge in un locandina appesa dai cancelli dalle sedi- ci faremo carico del 50% del costo degli elettrodomestici venduti nei negozi delle aree alluvionate. Vogliamo dare anche noi il nostro sostegno e supporto a tutte le famiglie del territorio che stanno vivendo questa emergenza, offrendo la possibilità di usufruire di uno sconto del 50% dal prezzo esposto, per l’acquisto dei prodotti delle seguenti categorie: grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, televisori e climatizzatori“.

A Misano Adriatico, in provincia di Rimini, da domenica scorsa le file sono all’ordine del giorno e per ragioni di sicurezza è stato necessario prevedere degli orari di apertura ridotti. “Diversamente non riusciremmo a servire tutti”, spiega un rappresentante del punto vendita misanese, uscito per calmare un capannello di persone rimaste fuori dai cancelli alla chiusura del pomeriggio, anticipata alle 17.15.

“Per ogni commesso sono in attesa 30 persone e non tutte comunque riescono ad arrivare al loro turno“. Si è deciso di estendere l’iniziativa a tutte le zone alluvionate, prosegue, senza fare discriminazioni tra le province che hanno subito più o meno danni. Non è stata fatta promozione sui canali mediatici all’iniziativa ma “il passa parola- conclude- è stato enorme”.

(Dire)