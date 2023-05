Aggressione nella zona della movida: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un’aggressione avvenuta la scorsa notte, a Milano, nei pressi di una discoteca nella zona della ‘movida’ di corso Como, da tempo al centro delle cronache.

Due i feriti, di origine nordafricana, che sono stati colpiti con cocci di bottiglia.

Il fatto è avvenuto alle 2.20 in via di Tocqueville, dove il 118 ha soccorso un 39enne e un 28enne, entrambi con ferite superficiali da taglio a braccia e torace, che sono stati portati in codice giallo al Fatebenefratelli.

Un’altra aggressione notturna, ma a mani nude, si è verificata alle 4.30 in via Petrella, nella zona della Stazione Centrale, dove le ambulanze hanno trasportato un 20enne in codice verde al Fatebenefratelli, mentre una rissa con una decina di persone è stata segnalata a mezzanotte e mezza in via Paruta, nella zona di via Padova, dove alla fine il 118 ha però trovato sul posto solo un 40enne, che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

