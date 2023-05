13 consigli per un appuntamento sicuro

Incontrare per la prima volta una persona conosciuta su internet o una escort può causare un po’ di paura e diffidenza, anche se si è già chiacchierato e scambiato messaggi per un po’ di tempo.

In questo articolo si parlerà di come ridurre i rischi e rendere il primo appuntamento di persona con le migliori condizioni possibili e con la massima sicurezza. Pertanto, i seguenti consigli saranno rivolti in particolare a coloro che si incontrano con l’intenzione di conoscersi meglio. Continua a leggere!

Prendere una decisione

Darsi il tempo per vedere se vale la pena avere un appuntamento. Scambiare tanti e-mail e conversazioni quante ne servono per conoscere l’altra persona il meglio possibile e per avere abbastanza informazioni per prendere una decisione.

Utilizzare piattaforme sicure

Utilizzare le conosciute applicazioni o portali classificati per adulti come Bakeca Incontri, in cui si può contattare bellissime escort a Caserta per incontri, è essenziale per cercare professionisti con cui uscire in sicurezza. Se si cerca l’amore su applicazioni come Tinder o Grindr, bisogna essere sicuri di ottenere tutte le informazioni necessarie prima di avere un appuntamento faccia a faccia.

Trova il luogo perfetto

Incontrarsi in un luogo neutrale e pubblico è anche un aspetto importante da considerare. Si dovrebbe evitare di essere soli la prima volta. Alla fine dell’appuntamento, se non si può andare a casa con la propria macchina, si dovrebbe prendere il trasporto pubblico.

Una volta soli, si può discutere di come è andato l’appuntamento e se vale la pena incontrarsi di nuovo.

Evitare di pianificare

Il meglio che si può fare in un appuntamento standard è incontrarsi per prendere un caffè, in quanto questo lascia una comoda “via di fuga” se l’appuntamento è diverso da quello che ci si aspettava.

Il problema nel fare piani concreti con uno sconosciuto è che si ha un impegno superfluo in anticipo, che di solito costringe le persone a situazioni molto scomode: prolungando un brutto appuntamento o trovando una scusa rapida per lasciare l’appuntamento.

Evitare i silenzi

I silenzi possono verificarsi durante le conversazioni con un possibile coppie o con una bella escort Roma possono verificarsi dei silenzi . Pertanto, è consigliabile memorizzare 4 o 5 domande e lanciarle in quei momenti per alleviare l’incomodità che possono causare.

Essere tranquilli

Se l’appuntamento sta andando bene al punto da superare addirittura le aspettative, è fondamentale cercare di nascondere l’emozione in modo da evitare di essere poco naturali e di evitare di impressionare l’altra persona con esagerazioni o bugie.

Essere tranquilli e pazienti è fondamentale per mantenere l’appuntamento sulla giusta strada.

Avere le aspettative minime

Si dovrebbe andare semplicemente con l’intenzione di conoscere l’altra persona, divertirsi e ottenere più informazioni per decidere se si vuole continuare la relazione.

Bisogna evitare di cercare la propria anima gemella, ma provare a mantenere uno stato di rilassamento e concentrazione ottimale per raggiungere gli obiettivi.

Tvitare di parlare troppo di sé stessi

Vantarsi dei successi nella vita o delle proprietà materiali di qualcuno è completamente inutile. Bisogna essere cauti con le informazioni che si forniscono sulla propria vita e sui dati personali.

Tenere a mente che tutte queste informazioni potrebbero essere utilizzate contro di noi, nel peggiore dei casi.

Evitare l’aggressività

Evitare di fare domande troppo personali e cercare di dare risposte aperte, ad esempio evitare di rispondere solo con “sì” o “no”. In questo modo, le domande dovrebbero essere utilizzate come modo per espandere ad altri argomenti di cui si vorrebbe parlare.

Bisogna cercare di creare un’atmosfera di amicizia e simpatia, anche se si sta deludendo l’altra persona. Bisogna evitare di preoccuparsi, poiché esistono soluzioni per questo.

Evitare di precipitarsi

Fare attenzione a menzionare di voler incontrarsi di nuovo fino a quando non si è presa una decisione, per cui bisogna essere pazienti.

Se l’interesse per incontrarsi di nuovo è veramente nullo, si deve rispondere negativamente ma educatamente alla loro invito, se c’è uno.

Pianificare un’uscita di emergenza

Ci sono molte possibilità (come i servizi di appuntamenti rapidi), ma le più semplici sono pianificare con un amico una chiamata telefonica circa 30 o 45 minuti dopo l’inizio dell’appuntamento.

Se l’incontro sta andando male, dire all’altra persona che si ha un’emergenza e che si deve andare via immediatamente è un’ottima alternativa. In questo modo, si pratica una “uscita pulita” dall’impasse in cui un appuntamento fallito può trasformarsi.

Studiare l’altra persona

Se c’è qualsiasi segnale di sospetto che si stia incontrando un psicopatico, qualcuno “estremamente strano” o con intenzioni disoneste, utilizzare l’uscita di emergenza dopo aver usato l’escusa di dover andare in bagno.

Esprimere i sentimenti o le opinioni alla fine dell’appuntamento

Onestà e gentilezza sono le chiavi per comunicare all’altra persona se si intende continuare a uscire o se, al contrario, si vuole interrompere la relazione. In quest’ultimo caso, si deve farlo in modo corretto e comunicare con un tono amichevole se si pensa di essere incompatibili.

Ascoltare l’opinione dell’altra persona con empatia e comprendere e dire ciò che si pensa senza lasciare alcuno spazio al dubbio, per prevenire qualsiasi tipo di confusione o malinteso in futuro.