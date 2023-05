(VIDEO) Vittoria contro Pomezia, Napoli matematicamente primo

Matematicamente primi. Questo il verdetto che fa gioire il Napoli Futsal con il 6-4 alla Fortitudo Pomezia.

La quarta vittoria di fila ed il primato con un turno d’anticipo portano innanzitutto la firma di Fortino e Salas, ancora in grande spolvero e che rimontano il vantaggio iniziale di Keko.

Robocop chiude con il tris il primo tempo e nella ripresa a Rafinha e Mateus replica due volte Divanei. Il team ospite arriva fino al 5-4 con l’immancabile Raubo, a fil di sirena il sigillo del Cobra Borruto.

PRIMO TEMPO – Immediato il tentativo di Rafinha, Salas col destro coglie il montante. Sull’altro fronte Pietrangelo si oppone a Campoy, ma non può nulla all’8’ quando Keko risolve una mischia in area. Gli azzurri ripagano con la stessa moneta e Fortino impatta un minuto più tardi. Su un’ingenuità di Divanei il Cholito scippa la palla dinanzi a Molitierno e non sbaglia per il 2-1. A 3’15” dalla prima sirena l’assist lo inventa l’estremo difensore partenopeo: manona a lanciare per la spizzata all’incrocio di Robocop, doppietta e 3-1. Prima del riposo inchioda anche il parziale su Keko.

SECONDO TEMPO – Ad inizio ripresa su lancio di Perugino si scontrano Jonas e Pietrangelo, Rafinha cala così il poker. Un giro di lancette e Divanei si riscatta, rubando la sfera ai dieci metri ed insaccandola là dove si rimuovono le ragnatele per il 4-2. Il triangolo Fortino, Rafinha, Mateus ricuce le distanze: al 4’ il 5-2 del 97 a porta sguarnita. Rossoblù con Campoy quinto di movimento e con Divanei che fa la barba al palo, lo stesso riesce a trovare lo spazio giusto a 14’40”. Due minuti e Raubo riduce il gap fino al 5-4, girando in rete un rimpallo. Gli assalti pometini non sfondano e sull’ultima palla buona è Borruto a sigillare il 6-4 definitivo. Il Napoli Futsal si gode così il primato, sabato l’ultima tra le mura della L84 prima della post season.

SALA STAMPA – “Devo fare i complimenti ai ragazzi – le parole del dt Cacau, – un match veramente pazzo. L’abbiamo controllato bene. Importante questo primo traguardo, ma ai playoff ripartiamo dallo 0-0. Ciò che è positivo sarà disputare il secondo ed il terzo incontro a casa nostra con il supporto del pubblico

“Era una tappa importante – dice capitan Perugino, – ci siamo garantiti di giocare in casa nelle sfide decisive. Abbiamo lavorato tutto l’anno, chiudendo sempre da primi e con la giusta ricompensa. Ci vuole costantemente la testa, con il rispetto di tutte possiamo battere chiunque”.

NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 6-4 (3-1 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, F. Perugino, Salas, Rafinha, Fortino, De Luca, Mancha, Borruto, De Simone, A. Perugino, Mateus, De Gennaro. All. Cacau

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Divanei, Lemos, Raubo, Mentasti, Keko, Campoy, Silveri, De Simoni, Jorge Santos, Jonas, Bonci. All. Nuccorini

MARCATORI: 8′ p.t. Keko (FP), 9’05” Fortino (N), 10’30” Salas (N), 16’56” Fortino (N), 1’20” s.t. Rafinha (N), 2’30” Divanei (FP), 4′ Mateus (N), 14’40” Divanei (FP), 16’30” Raubo (FP), 19’52” Borruto (N)

AMMONITI: Keko (FP), Mateus (N), Divanei (FP), Jorge Santos (FP)

ARBITRI: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme), Luca Di Battista (Avezzano) CRONO: Fabio Maria Malandra (Avezzano)