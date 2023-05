(VIDEO) Scudetto Napoli, delusione allo stadio Maradona

Delusione tagliente al Maradona per l’1-1 tra Napoli e Salernitana che ha fatto sfumare il sogno scudetto. Ma tra i tifosi corre una voce univoca: “La festa è solo rinviata“.

Dopo il triplice fischio dell’arbitro, i calciatori azzurri non hanno rinunciato a un breve giro di campo, chiedendo simbolicamente scusa ai quasi 60mila supporter azzurri.

La risposta delle curve A e B del Maradona è stato un applauso scrosciante a salutare e sostenere i calciatori in vista del match di giovedì in casa dell’Udinese.

“MANCANO POCHI GIORNI ALLO SCUDETTO”

“Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione” e “Un giorno all’improvviso” sono i cori che i tifosi hanno dedicato ai loro beniamini. Dall’euforia per il gol di Olivera del momentaneo 1-0 sono passati solo 12 minuti prima che Dia pareggiasse i conti per il definitivo 1-1. “Dopo il gol di Dia tutti, tifosi e calciatori, siamo stati travolti dall’ansia di non vincere. Ed è andata così. Ma mancano pochi giorni allo scudetto…”, racconta un tifoso alla Dire.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO ALLO STADIO

La gioia dell’1-0 aveva invece convinto il giovane Gianpiero, tifosissimo degli azzurri, a chiedere la mano alla sua Desirée.

“Mi aveva promesso che al momento dello scudetto mi avrebbe chiesto di sposarmi – dice la ragazza – e così è andata”. La risposta è stata un sì. “Così per noi sarà una festa al quadrato”, aggiunge sorridendo.

In città qualcuno improvvisa anche dei caroselli in moto, con le immancabili bandiere azzurre che ancora colorano tutta la città. E non manca chi ha deciso comunque di accendere fuochi d’artificio.

Napoli verso lo scudetto (poi sfumato) tra colori e musica

Napoli è tinta d’azzurro: lo sono le facciate degli edifici, i volti ed i capelli di tanti tifosi. E sono vestiti d’azzurro con le magliette del Napoli, di oggi e di ieri, i tanti turisti che da ogni dove sono arrivati nel capoluogo campano per il ponte del primo maggio ed anche per partecipare alla festa collettiva e catartica che la città attende da anni. E che però alla fine è rinviata, visto che il Napoli e la Salernitana hanno pareggiato 1-1.

IN STRADA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE

Alzando gli occhi al cielo annuvolato, festoni bianchi ed azzurri sono tesi tra gli alberi, i pali dell’illuminazione, i balconi tra i vicoletti brulicanti di famiglie e comitive che sventolano bandiere.

Nel centro della città, dove sono confluite centinaia di migliaia di persone dai diversi quartieri, dai comuni della provincia così come dalle altre città della Campania, l’attesa si stempera nell’aria di festa che pervade tutto e tutti. Sono colori e cori e canzoni.

Ed è musica come quella che ha accolto chi, a bordo delle funicolare delle 15, dal Vomero si dirigeva in centro per trovarsi in quello che potrebbe trasformarsi nel teatro di un festeggiamento plebiscitario. È una tromba suonata da un passeggero in maglia azzurra che alle 15 ha squillato all’unisono con il fischio dell’arbitro al Maradona per poi far risuonare sui binari ‘Sarò con te e tu non devi mollare‘.

