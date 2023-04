(VIDEO) Reunion di Biggio e Mandelli: I Soliti Idioti si ritrovano a teatro

Risate, applausi e divertimento. Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, si ritrova dopo 10 anni in una reunion che va in scena in teatro.

Ha debuttato il 7 aprile al teatro Colosseo di Torino, registrando il tutto esaurito, “I soliti idioti – Il ritorno”.

Il tour, prodotto da Vertigo, riporta in scena gli iconici personaggi cult della comicità italiana creando veri tormentoni. Gianluca e Ruggero, J&J, I tifosi, Gisella e Sebastiano, Mamma esco, Il Mafioso, Marialuce e Giampietro, I Litigiosi, I Preti sono tornati in vita facendo divertire una platea gremita di fan entusiasti.

Credits video Sara Calvanese

“I soliti idioti – Il ritorno” vedrà Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, dopo essere passato anche da Firenze, continua il 14 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, il 15 aprile all’Auditorium della Conciliazione a Roma (sold out), il 21 aprile al TAM Teatro Arcimboldi di Milano (sold out) e il 22 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna (sold out).

I SOLITI IDIOTI IN TOUR ANCHE IN ESTATE

Al termine della tournée primaverile, I Soliti Idioti proseguiranno con “I soliti idioti – Fiodena Summer Tour”, prodotto sempre da Vertigo.

Lo spettacolo li vedrà nuovamente protagonisti: al Teatro Romano di Verona (29 giugno), al Ferrara Summer Festival (13 luglio), al Flowers Festival di Torino (15 luglio 2023) e al Sotto il Vulcano Fest – Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (22 luglio). Poi al Balena Fest di Genova (30 luglio), a La Versiliana di Marina di Pietrasanta (6 agosto), all’Arena della Regina di Cattolica (17 agosto), all’Arena Gigli di Porto Recanati (18 agosto) e a Nottinarena a Lignano Sabbiadoro (19 agosto).

(Dire)

(Foto Elisabetta Ghignone)